»To je šele začetek« / Oklepna vozila že na ulicah Washingtona

V ameriški prestolnici nacionalna garda in zvezna policija

Dan po tem, ko je predsednik ZDA Donald Trump v ameriško prestolnico napotil nacionalno gardo in zvezno policijo, so se njeni pripadniki v torek zvečer že pojavili na ulicah Washingtona. V središču mesta in turističnih območjih okoli ameriške prestolnice je že bilo opaziti oklepna vozila, poroča britanski BBC.

V Washington naj bi bilo napotenih 800 pripadnikov nacionalne garde in 500 zveznih policistov. Agenti v neprebojnih jopičih že postavljajo barikade pred več vladnimi poslopji in se fotografirajo s turisti.

Po besedah tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt so zvezni agenti v ponedeljek zvečer aretirali triindvajset ljudi. Povedala je, da so bile aretacije izvedene zaradi umora, kaznivih dejanj z orožjem, preprodaje drog, opolzkih dejanj, zalezovanja, nepremišljene vožnje in drugih kaznivih dejanj. "To je šele začetek," je dejala Leavitt.

"V naslednjem mesecu bo Trumpova administracija v okrožju neusmiljeno preganjala in aretirala vsakega nasilnega kriminalca, ki krši zakon, spodkopava javno varnost in ogroža Američane, ki spoštujejo zakone," je dejala.

Trump je v ponedeljek razglasil izredne razmere na področju javne varnosti v okrožju Columbia ter prevzel nadzor nad lokalnimi organi pregona, da bi zajezili kriminal in brezdomstvo v prestolnici, kjer je v zadnjem času prišlo do več nasilnih izgredov tolp mladoletnikov. Kot je dejal, je kriminal v Washingtonu ušel iz nadzora.

Mesto, v katerem prevladujejo demokrati, se sooča z obtožbami republikanskih politikov, da ga preplavlja kriminal, se spopada s problemom brezdomcev in da je finančno slabo vodeno, čeprav se je število nasilnih kaznivih dejanj glede na uradne statistike zmanjšalo.

Demokatska županja Washingtona Muriel Bowser, ki je te trditve zanikala, je napotitev vojakov označila za "avtoritarni pritisk".

Republikanec Trump je z napotitvijo nacionalne garde zagrozil tudi New Yorku in Chicagu, še dvema mestoma, kjer vladajo demokrati, poroča BBC.