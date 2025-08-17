ZDA so zelo pomemben financer Vatikana

IZJAVA DNEVA

"Vemo, da so Združene države Amerike (ZDA) zelo pomemben financer Vatikana - ne vlada, ampak verniki. Ameriški katoličani so premožni in veliko prispevajo. Zato se je reklo, da je ameriški vpliv v Vatikanu že tako ali tako močen. No, in že imamo premik tudi v teologiji, iz nemško-francoske v ameriško. Prej je bila Evropa, Nemčija teološka velesila, zdaj ni več. Nove generacije teologov in tudi razlagalcev Svetega pisma prihajajo iz ZDA. Veliko ameriških avtorjev se prevaja, Američani tudi teološko postajajo močni. Ohranili so žlahtno konservativnost, ni pa jim težko uporabiti tudi kakšnih protestantskih pastoralnih metod, v stiku z njimi so. A naj se jim zdaj v roke da še papeštvo? Kaj bo Vatikan postal ameriška podružnica? Tako se je potihoma razmišljalo, zato se je reklo, da papež ne more biti iz ZDA. Ampak je prišel in prve dni kot kača noge skrival svoje poreklo. Poudaril je svoje južnoameriško poreklo, nagovoril v španščini, ko je bil izvoljen. Kot da ni iz ZDA. Zaveda se teh razmerij, potenciala, da Amerika z njim dobi preveliko moč."

(Branko Cestnik, župnik na Frankolovem in pisatelj, v intervjuju za časnik Večer o povezavi med ZDA in Vatikanom)