Trump / »Putin, Zelenski in jaz bomo imeli tristranski sestanek«

Napovedano srečanje Rusije, Ukrajine in ZDA

Predsednik ZDA Donald Trump je danes po srečanju z evropskimi voditelji v Beli hiši dejal, da je opravil pogovor z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom ter se začel dogovarjati za srečanje med Putinom in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Dodal je, da bo njunemu srečanju sledilo tristransko srečanje voditeljev Ukrajine, Rusije in ZDA.

"Ob koncu srečanj sem poklical predsednika Putina in se začel dogovarjati za srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim na kraju, ki ga bomo še določili. Po tem srečanju bomo imeli tristranski sestanek, na katerem bosta prisotna oba predsednika in jaz," je na omrežju Truth Social zapisal Trump. Kot mogoča lokacija se omenja Madžarska.

Po navedbah ameriškega predsednika so na sestanku z evropskimi voditelji in Zelenskim v Beli hiši razpravljali o varnostnih jamstvih za Ukrajino, ki bi jih "zagotovile različne evropske države ob usklajevanju z ZDA".

Trump je že ob začetku sestanka poudaril, da je Putin pristal na to, da bodo v okviru mirovnega dogovora Ukrajini zagotovljena varnostna jamstva. "Mislim, da bodo evropske države prevzele velik del bremena. Mi jim bomo pomagali in poskrbeli za varnost," je dodal.

"Ob koncu srečanj sem poklical predsednika Putina in se začel dogovarjati za srečanje med predsednikom Putinom in predsednikom Zelenskim na kraju, ki ga bomo še določili. Po tem srečanju bomo imeli tristranski sestanek, na katerem bosta prisotna oba predsednika in jaz."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Ukrajina naj bi sicer Trumpu kot del dogovora, da bi pridobila jamstva ZDA o varnosti po mirovnem dogovoru z Rusijo, ponudila možnost nakupa ameriškega orožja v vrednosti sto milijard dolarjev, je ob sklicevanju na britanski časnik Financial Times poročala tiskovna agencija Reuters. Nakup orožja naj bi financirale evropske zaveznice.

Financial Times je še poročal, da bi Ukrajina in ZDA lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.

Ameriški predsednik je po poročanju BBC današnji sestanek z evropskimi voditelji in Zelenskim začasno prekinil in poklical Putina. Pogovor med predsednikoma ZDA in Rusije so potrdili tudi v Kremlju in dodali, da sta razpravljala o morebitnem dvigu ravni ruskih in ukrajinskih predstavnikov na pogajanjih. Ruski mediji so poročali, da naj bi pogovor trajal okoli 40 minut.

Nemški kancler Friedrich Merz je po srečanju voditeljev dejal, da so bila pričakovanja, ki so jih imeli, ne le izpolnjena, temveč celo presežena. Po navedbah Merza bo do srečanja med Zelenskim in Putinom verjetno prišlo v naslednjih dveh tednih. Ob tem je kancler dodal, da ni prepričan, ali bo imel Putin dovolj poguma za srečanje z Zelenskim.

Merz je prav tako opozoril, da Ukrajina ne sme biti prisiljena v predajo svojega ozemlja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Finski predsednik Alexander Stubb je medtem po srečanju izjavil, da bodo kmalu dorečene podrobnosti o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Zelenski pa je dejal, da je prejel pomemben signal Washingtona, da bo sodeloval pri varnostnih jamstvih in pomagal pri njihovem usklajevanju. Dodal je, da je pripravljen na srečanje s Putinom.

Pogovorov v Beli hiši so se poleg Zelenskega udeležili tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron, britanski premier Keir Starmer, italijanska premierka Giorgia Meloni, Stubb in generalni sekretar Nata Mark Rutte.

Vsi so se zavzeli za končanje vojne v Ukrajini. Merz je ob začetku srečanj pozval k prekinitvi ognja še pred morebitnim tristranskim srečanjem voditeljev ZDA, Ukrajine in Rusije. Macron pa je pozval k štiristranskemu srečanju, ki bi vključevalo tudi Evropo.