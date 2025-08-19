Koliko razstav in prireditev smo lani obiskali v Sloveniji?

Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so lani na svojih odrih izvedli 25.683 prireditev, muzeji in galerije pa 1191 razstav. Skupaj so zabeležili okoli 6,7 milijona obiskovalcev.

Ikonični primeri grafičnega oblikovanja iz štirih držav nekdanje Jugoslavije pričajo, kako zelo inovativne in družbeno zavedne oblikovalce daje ta prostor. Med ikoničnimi deli na razstavi sta tudi plakat za dan mladosti leta 1987, na katerem je Novi kolektivizem oblasti podtaknil podobo z nacističnega plakata, in Laibachov Metalec iz leta 1980.Med ikoničnimi deli na razstavi sta tudi plakat za dan mladosti leta 1987, na katerem je Novi kolektivizem oblasti podtaknil podobo z nacističnega plakata, in Laibachov Metalec iz leta 1980.

© Tisa Praprotnik

Muzeji in galerije so lani pripravili 1191 razstav v svojih prostorih. Na njih so našteli približno 2,8 milijona obiskovalcev, četrtina med njimi so bili otroci in mladi. Na odrih slovenskih kulturnih ustanov so lani izvedli približno 25.700 prireditev, našteli so nekaj manj kot 3,9 milijona obiskovalcev.

Kot so sporočili s Statističnega urada RS (Surs), si je bilo v sto slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah mogoče ogledati 826 občasnih in 365 stalnih razstav.

Posamezno razstavo si je v letu 2024 ogledalo povprečno 2372 obiskovalcev. Kar se tiče obiskovalcev, je bilo 22,8 odstotka tujcev. Muzeji in galerije so lani ponudili tudi 67 razstav v virtualnem prostoru, ki so imele približno 61.400 ogledov.

Muzeji in galerije so v svojih zbirkah hranili približno 10,2 milijona muzejskih oz. galerijskih predmetov; 53,9 odstotka teh je bilo inventariziranih. Največ, 47,8 odstotka, je bilo vizualnih oz. likovnih predmetov, vključno s fotografijami.

Številni muzeji in galerije pripravljajo za obiskovalce tudi različne delavnice, vodene oglede, interaktivne dogodke, predavanja, pogovore ipd. V prejšnjem letu so ponudili 37.875 takih dogodkov, skupno se jih je udeležilo okoli 983.200 oseb. Izobraževalnih dogodkov za virtualni prostor je bilo izvedenih 276.

Muzeji in galerije so pri prodaji vstopnic iztržili približno 5,5 milijona evrov. Lani je povprečna cena vstopnice znašala nekaj več kot pet evrov, vendar je bilo izdanih tudi nekaj več kot 606.000 brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta poletna muzejska noč ali ta veseli dan kulture.

Skupni prihodki muzejev in galerij za izvajanje dejavnosti so obsegali 70,9 milijona evrov, od tega so največ - 58,5 milijona - znašali prihodki iz javnih sredstev, pri čemer je država prispevala 42,7 milijona evrov. Lastna sredstva iz kulturne in drugih dejavnosti so muzejem in galerijam prinesla 11,1 milijona evrov, donacije in sponzorstva iz Slovenije in tujine pa 1,3 milijona evrov.

Celotni stroški za izvajanje muzejske in galerijske dejavnosti so znašali 72,4 milijona evrov.

Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove so lani na svojih odrih izvedli 25.683 prireditev, 56 odstotkov jih je nastalo v lastni produkciji in koprodukciji, preostalo so bile prireditve gostujočih izvajalcev oz. ansamblov. Poleg prireditev v svojih prostorih so te ustanove pripravile še 141 prireditev za virtualni prostor.

Največ odrskih prireditev, 77 odstotkov, je bilo izvedenih v kulturnih domovih in centrih za kulturo, v gledališčih in obeh operah skupno 21 odstotkov, preostala dva odstotka pa v glasbenih ustanovah.

Prireditve so pritegnile skupno slabih 3,9 milijona obiskovalcev, posamezna pa povprečno 151. Brezplačnih prireditev je bilo 6933 ali 27 odstotkov, pri čemer so jih večino pripravili kulturni domovi, ki prednjačijo tudi po številu prireditev.

Z vstopninami za prireditve so ustanove iztržile približno 18,3 milijona evrov. Za posamezno vstopnico je bilo treba odšteti v povprečju okrog 13 evrov: v glasbenih ustanovah povprečno 23,09 evra, v gledališčih in operah 12,93 evra ter v kulturnih domovih 11,46 evra.

Organizirali so 160 festivalov, na njih se je zvrstilo 4388 prireditev. Največ, 81, je bilo glasbenih in plesnih festivalov, 26 je bilo gledaliških ter 21 filmskih festivalov.

Največ, 120 festivalov, so pripravili kulturni domovi in centri za kulturo. Gledališča z operama so jih izvedla 26, glasbene ustanove pa 14.

Lani so kulturne ustanove izvedle še 6008 različnih izobraževalnih dogodkov. Udeležilo se jih je približno 386.200 oseb, med njimi jih je bilo več kot tri četrtine otrok in mladine, so še sporočili s Sursa.