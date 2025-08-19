Teflonski Karl

Karl Erjavec se nadvse želi vrniti na slovensko politično prizorišče

Nekdanji ministerza obrambo Karl Erjavec leta 2019 med uradnim obiskom v Zagrebu s takratnim hrvaškim ministrom za obrambo Damirjem Krstičevićem

© MORH / T. Brandt / Gov.si

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec bo, kot kaže, v prizadevanjih za vrnitev v aktivno politiko izkoristil svoj sloves "teflonskega politika", ki si ga je pridobil s preživetjem različnih političnih viharjev. Tako s plakatov, ki so jih postavili po Sloveniji, pozdravlja kot "odporen, vztrajen, teflonski Karl".

Erjavec bo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Na plakatih pa so se poigrali tudi z barvami in v imenu ločeno izpostavili besedi "za upanje".

"Izkušnje niso breme, ampak orodje za gradnjo prihodnosti."



Karl Erjavec

Geslo stranke je Zaupanje za varno prihodnost, kot pojasnjujejo, pa povzema bistvo njegove vizije, ki je "povezovanje, odgovornost, hvaležnost in trdna vera v skupno prihodnost Slovenije".

"Izkušnje niso breme, ampak orodje za gradnjo prihodnosti," ob tem sporoča Erjavec, ki bo ob lansiranju kampanje prihodnji teden tudi podal izjavo za medije.