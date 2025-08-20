Zastaral postopek proti Počivalškovi svetovalki

Andreja Potočnik se je v postopku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) znašla v zvezi s poslom dobave zaščitne opreme med epidemijo covida-19

Nekdanji gospodarski minister (v tretji Janševi vladi) Zdravko Počivalšek je bil objektivno odgovoren za ves kaos, ki je nastal pri nakupih zaščitne medicinske opreme. Prav on je Andrejo Potočnik kot svetovalko na ministrstvu imenoval v projektno skupino, zadolženo za nabavo zaščitne opreme.

© Borut Krajnc

Komisija za preprečevanje korupcije je za portal Necenzurirano potrdila, da je postopek, ki so ga jeseni 2020 zaradi suma kršenja integritete uvedli proti Andreji Potočnik, nekdanji poslanki stranke SMC in takratni svetovalki ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, zastaral. Potočnik se je v postopku znašla v zvezi s poslom dobave zaščitne opreme med epidemijo covida-19.

Po navedbah portala se je Andreja Potočnik v postopku Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) znašla zaradi posla dobave zaščitne opreme, ki jo je s Kitajske uvozil Joc Pečečnik. Po ugotovitvah komisije je namreč pri državni SID banki zanj urejala bančno garancijo, česar po zakonu o javnih uslužbencih ne bi smela, saj da je bila pristojna zgolj za koordinacijo dela med ministrstvom in zavodom.

Pečečnik je aprila 2020 v Slovenijo dobavil za štiri milijone evrov mask, ki jih država po testiranju zaradi njihove neustreznosti ni želela prevzeti. Pečečnik mask in druge zaščitne opreme brez te garancije ne bi mogel uvoziti.

Pomembno vlogo naj bi imela pri dveh poslih. Kot piše portal Necenzurirano je Andreja Potočnik na zavodu za blagovne rezerve v Počivalškovemu imenu pritiskala na zaposlene, naj nakažejo denar podjetju Geneplanet. Kot je znano, je Počivalšek od zavoda, ki ga je takrat vodil Anton Zakrajšek, zahteval, naj podjetju vnaprej nakaže celotno plačilo za posel z ventilatorji, četudi tedaj zanj še ni imelo urejenega ustreznega zavarovanja.

Andreja Potočnik se je tako marca leta 2022 ob Počivalšku in direktorju Geneplaneta Marku Bitencu znašla na seznamu osumljenih, ki jih je Nacionalni preiskovalni urad (NPU) kazensko ovadil zaradi suma zlorabe uradnega položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju v tem poslu. Jeseni 2023 se je v zadevi začela sodna preiskava.

Andreja Potočnik se je pod žarometi širše javnosti pojavila v aferi maske. Marca 2020 jo je namreč Počivalšek kot svetovalko na ministrstvu imenoval v projektno skupino, zadolženo za nabavo zaščitne opreme.

KPK pa je najprej ugotovila, da je Andreja Potočnik s tem kršila integriteto. Potočnik je nato sprožila upravni spor, februarja 2024 ji je upravno sodišče pritrdilo, odpravilo ugotovitve KPK in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Na KPK so zdaj za Necenzurirano pojasnili, da so v ponovljenem postopku ugotovili, da je od očitanega ravnanja minilo že več kot pet let, kar je zakonski rok za obravnavo zadev, zato so postopek ustavili.

Andreja Potočnik, tedanja članica ekspertne skupine ministrstva za gospodarstvo, je uslužbence zavoda za blagovne rezerve obvestila, da bo državna SID banka zagotovila Pečečniku ustrezne bančne garancije za dobavo zaščitne opreme.

© Necenzurirano.si

Na komisiji so za Necenzurirano še pojasnili, da so pri poslih z opremo sicer skupaj uvedli 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. Pravnomočne kršitve so ugotovili v petih primerih, in sicer pri Počivalšku, takratnemu vodji zavoda za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku in nekdanjem državnem sekretarju na ministrstvu za gospodarski razvoj Alešu Cantaruttiju.

Celotno ozadje zgodbe si lahko preberete na spletnem portalu Necenzurirano.