»Dodik naj vrne diplomatski potni list«
Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik mora vrniti diplomatski potni list
Milorad Dodik po odločitvi državne volilne komisije, ki jo je v ponedeljek potrdilo sodišče, ni več predsednik Republike Srbske.
Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini Milorad Dodik mora vrniti diplomatski potni list, so po poročanju tamkajšnjih medijev sporočili z zunanjega ministrstva v Sarajevu. Dodik po odločitvi državne volilne komisije, ki jo je v ponedeljek potrdilo sodišče, ni več predsednik Republike Srbske.
Da bodo Dodiku odvzeli diplomatski potni list, je za medijsko mrežo Radio Slobodna Evropa v torek potrdil minister za zunanje zadeve BiH Elmedin Konaković.
Potni list mora Dodik vrniti v 15 dneh. Če roka ne bo spoštoval, bo ministrstvo za zunanje zadeve obvestilo mejno policijo in diplomatsko-konzularno mrežo, da je potni list razveljavljen.
Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa mu je nato v začetku meseca odvzela predsedniški mandat.
Sodišče BiH je v ponedeljek nato zavrnilo še pritožbo Dodikove obrambe na odločitev komisije o odvzemu mandata, kar pomeni, da Dodik ni več predsednik Republike Srbske.
Politični vodja Srbov v BiH tako sodbo kot odločitev volilne komisije zavrača, za september pa je napovedal referendum, na katerem bodo prebivalci entitete odločali o njegovi usodi.
