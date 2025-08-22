Navihana Tanja Starič

Tanja Starič je bila od vedno malce navihana novinarka, včasih namreč tako lepo zaigra naivno začudenje, ogorčenje in tudi presenečenje – da bi tako vnesla v oddajo, ki jo vodi, nekaj več dinamike. In tokrat je izbrala pravo temo: namreč promet. Saj veste, o prometu mi vsi vse vemo. Vemo, zakaj so zastoji in kdo je kriv. Dars in država. Vemo, kdaj je treba katero cesto obnoviti in kdaj ne. In da narobe delata oba – država in Dars. Vemo, da je letos (torej vsako leto) največ nesreč na avtocestah. Promet je tema vsake gostilniške debate, vsakoletnega zgražanja, družinskih debat, vsako leto je vse enako. In vedno je vrhunec našega zgražanja vikend po 15. avgustu, ko se namreč vsi (mi in ostali turisti in izletniki) naenkrat odločijo, da gredo domov. Nastanejo zastoji, Irena Ulčar Cvelbar (v vsakem mediju je vsaj ena) pa naredi redni letni prispevek, da je šlo vse v tri krasne. In še nekaj: tako je seveda le v Sloveniji.

Andrej Ribič in Tanja Starič v Odmevih

© TV Slovenija

Tanja Starič je bila od vedno malce navihana novinarka, včasih namreč tako lepo zaigra naivno začudenje, ogorčenje in tudi presenečenje – da bi tako vnesla v oddajo, ki jo vodi, nekaj več dinamike. In tokrat je izbrala pravo temo: namreč promet. Saj veste, o prometu mi vsi vse vemo. Vemo, zakaj so zastoji in kdo je kriv. Dars in država. Vemo, kdaj je treba katero cesto obnoviti in kdaj ne. In da narobe delata oba – država in Dars. Vemo, da je letos (torej vsako leto) največ nesreč na avtocestah. Promet je tema vsake gostilniške debate, vsakoletnega zgražanja, družinskih debat, vsako leto je vse enako. In vedno je vrhunec našega zgražanja vikend po 15. avgustu, ko se namreč vsi (mi in ostali turisti in izletniki) naenkrat odločijo, da gredo domov. Nastanejo zastoji, Irena Ulčar Cvelbar (v vsakem mediju je vsaj ena) pa naredi redni letni prispevek, da je šlo vse v tri krasne. In še nekaj: tako je seveda le v Sloveniji.

In tako je bilo tudi ta ponedeljek. Konec sveta. Dars obnavlja ceste, kaj se grejo! Ja, samo v Sloveniji so zastoji (pa čeprav vsa Evropa na ta dan tiči v avtomobilih). In še nekaj: seveda le pri nas poleti obnavljamo ceste.

Za gosta je namreč Tanja Starič povabila direktorja Darsa Andreja Ribiča. In naredila točno tisto, kar smo povedali na začetku – kot dejstva je v obliki vprašanja postavila prav vse naše šank teze, postala je mi vsi, zgrožena šoferka, ki obvlada vse, ve, koliko je nesreč in katero cesto kdaj obnoviti! Na raženj je dala Ribiča, mi vsi pa smo bili v tistem trenutku Tanja Starič. In sledil je tak hladen tuš, da nas je mrazilo po zadnjič letos pregretih stanovanjih. »Zakaj traja obnova odsekov tako dolgo! Razumemo, da je treba določene odseke popraviti! Ampak zakaj traja toliko časa? To presega vse meje, pravijo vozniki.« In Ribič? S podatki. »To se ne dogaja samo v Sloveniji, v sosednji Hrvaški je bila kolona od Zadra do Zagreba, pa ni bilo nobenih del. A ceste so zaprte, ker smo v preteklih desetih letih premalo v vlagali v obnove. Te so potrebne zaradi varnosti in pretočnosti.« Ampak odseki so tako dolgi, je bila iz sebe Tanja Starič. Ribič: »Ne, odseki niso tako dolgi. Tako dolgi so, da lahko uravnavamo promet. Ne moremo postavljati zapor tik pred samim gradbiščem. Ne drži tudi, da je prometa več. V poletnih mesecih je navkljub tem zastojem manj prometa, saj so ljudje na dopustih, konice pa se dogajajo le ob sobotah in nedeljah.« Starič: »Ampak cel sever se seli na jug, mi pa obnavljamo ceste poleti!« Ribič: »To je res, a ne drži, da delamo samo poleti. Z deli začnemo marca in trajajo do novembra. Dela se od zore do mraka, v tunelih tudi ponoči.« A to je najhujše leto v zadnjih štirih letih, kar se tiče smrtnih žrtev na avtocestah, je Tanja Starič dala na mizo še eno naše prepričanje. Ribič: »Na avtocestah smo imeli letos smolo, statistiko je pokvarila nesreča s petimi smrtnimi žrtvami. Statistično je sicer to leto, ko je bilo najmanj nesreč na avtocestah.«

Čakamo na 17. avgust 2026, ko se bo vse skupaj ponovilo. Držite pesti, da bo v studiu spet Tanja Starič!