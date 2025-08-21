Trump si je ogledal zemljevid Ukrajine in ugotovil, da tu ni več kaj dosti narediti

KOMENTAR DNEVA

"Trump si je ogledal zemljevid Ukrajine in ugotovil, da je tista velika, ukrajinska rožnato obarvana packa že ruska in da tu ni več kaj dosti narediti; Putin verjetno ne bo pripravljen na sporazum."

"Ta konfuzija politikov, njihove nenačelnosti in neinteligence neverjetno spominja na taktiziranja »zaveznikov« Chamberlaina, Daladierja, Hitlerja in Mussolinija, ki so leta 1938 podpisali tako imenovani münchenski sporazum. Ta je Nemčiji dopustil, da si priključi obmejne dele Češkoslovaške, t. i. Sudete, ne da bi karkoli vprašali Ukrajino. Pardon, Češkoslovaško. Podpisniki so verjeli, da so Sudeti zadnja Hitlerjeva ozemeljska zahteva, in to se jim je zdela sprejemljiva »koncesija«, če bo potem »dal mir«. Čehi in Slovaki so podpis sporazuma sprejeli kot izdajo s strani vojaških zaveznic Francije in Velike Britanije in ga imenovali »münchenski diktat«. Ukrajina bo v svojih zgodovinskih knjigah verjetno pisala o »newyorškem diktatu«."

(Novinarka Tanja Lesničar Pučko o delitvi ukrajinskega ozemlja prosto po predsedniku ZDA Donaldu Trumpu; v kolumni za časnik Dnevnik)