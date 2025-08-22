Von Horvathova hotela za žuželke

S podjetnikom Tadejem Von Horvathom in razveljavljenim razpisom javne agencije Spirit za prestrukturiranje premogovnih regij se zadnje mesece ukvarja evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki preiskuje, kot so sporočili 6. junija, »domnevne poskuse in izvršene goljufije« z več kot 25 milijoni evrov evropskih sredstev. Razpis zaposluje tudi domača sodišča, saj gospodarsko ministrstvo Matjaža Hana oziroma njegova izvajalska agencija Spirit nočeta razkriti, kdo je sedel v razpisni komisiji, in s tožbo izpodbijata odločbo informacijske pooblaščenke, ki zahteva razkritje članov. Smo pa po več mesecih od agencije Spirit vendar dobili bolj razkriti razpisni vlogi, s katerima sta podjetji Vonpharma SI in Vital IQ, povezani z Von Horvathom, dobili nepovratne milijone. Vlogi med drugim razkrivata, kaj bi podjetji kupili z denarjem.

S podjetnikom Tadejem Von Horvathom in razveljavljenim razpisom javne agencije Spirit za prestrukturiranje premogovnih regij se zadnje mesece ukvarja evropsko javno tožilstvo (EPPO), ki preiskuje, kot so sporočili 6. junija, »domnevne poskuse in izvršene goljufije« z več kot 25 milijoni evrov evropskih sredstev. Razpis zaposluje tudi domača sodišča, saj gospodarsko ministrstvo Matjaža Hana oziroma njegova izvajalska agencija Spirit nočeta razkriti, kdo je sedel v razpisni komisiji, in s tožbo izpodbijata odločbo informacijske pooblaščenke, ki zahteva razkritje članov. Smo pa po več mesecih od agencije Spirit vendar dobili bolj razkriti razpisni vlogi, s katerima sta podjetji Vonpharma SI in Vital IQ, povezani z Von Horvathom, dobili nepovratne milijone. Vlogi med drugim razkrivata, kaj bi podjetji kupili z denarjem.

Da sta vlogi, s katerima sta se podjetij Vonpharma SI in Vital QI prijavili na 24. maja lani objavljen razpis Spirita, v veliko točkah podobni in celo enaki, je potrdila že notranja revizija ministrstva. Po mnenju revizorjev bi tudi to moralo spodbuditi člane razpisne komisije, da dodatno preverijo podjetji, njuno povezanost. Po razpisu namreč povezana podjetja ne bi smela dobiti več kot 10 milijonov evrov skupaj.

A člani razpisne komisije, ki jih ministrstvo še vedno skriva, so podjetjema Vonpharma SI in Vital QI skupaj odobrili skoraj 20 milijonov evrov ali četrtino vsega razdeljenega denarja sploh. Po več mesecih preverjanj razpisnih vlog naj ne bi odkrili, kar so mediji odkrili v vsega nekaj dneh po objavi rezultatov razpisa januarja letos: da je bil še mesec pred objavo Spiritovega razpisa lastnik obeh podjetij Tadej Von Horvath, nato pa je eno od podjetij prešlo v last njegovega svaka, nogometaša Mihe Tetičkoviča. S 25. aprilom lani je tako Tetičkovič postal formalni lastnik Von Horvathovega podjetja za hotelirstvo Magna QI, ga takoj preimenoval v farmacevtsko podjetje Vital QI in si, če slepo sledimo dogajanju, prek njega omislil 16 milijonov evrov vreden farmacevtski projekt, s katerim bi v Velenju začel proizvajati šumeče in v ustih topne tablete. Zgolj mesec kasneje, 24. maja, je Spirit objavil razpis, Von Horvath in Tetičkovič pa sta nanj prijavila svoja 22- oziroma 16-milijonska farmacevtska projekta in zanju dobila odobrenih 10 oziroma 9,7 milijona nepovratnih evrov, preostali denar pa bi večinoma zagotovila s krediti.

A vrnimo se k razpisnim prijavam. Kaj razkrivata »zmagovalni« vlogi podjetij Vital QI in Vonpharma SI, ki smo ju dobili na podlagi zakona o dostopu do informacij javnega značaja?

Hanovo ministrstvo oziroma Spirit na upravnem sodišču spodbijata odločbo informacijske pooblaščenke, ki zahteva razkritje članov razpisne komisije, ki so Von Horvathu odobrili 20 milijonov evrov.

Za obe podjetji sta investicijski dokumentaciji pripravljali podjetji Eco-vajb in Green Hub. Obe podjetji sta na razpisu prijavili vzpostavitev farmacevtske proizvodnje v Velenju: Vonpharma proizvodnjo praškastih izdelkov in krem, Vital QI pa že omenjeno proizvodnjo šumečih in v ustih topnih tablet. Obe podjetji sta napovedali enako število novih zaposlitev, in sicer 76. V večini točk sta povsem enaka tudi seznama proizvodov, ki bi jih Vonpharma in Vital QI kupila z 10 oziroma 9,7 milijona nepovratnih evrov: poleg strojev, ki bi jih kupila pri istem dobavitelju, bi oba kupila opremo za tako imenovano čisto sobo in stroj za izdelavo zračnih blazinic za zaščito izdelkov pri pakiranju, pa električni viličar in e-transportno vozilo, električno kolo in oba tudi – hotel za žuželke. Med sedem »opredmetenih osnovnih sredstev«, za katera bi podjetji porabili nepovraten denar, sta tako obe podjetji uvrstili tudi umetno zgrajen mikrohabitat za gnezdenje, prezimovanje ali skrivanje žuželk, kar se nikomur od članov komisije očitno ni zdelo nenavadno.

Vital QI je v razpisni prijavi z dne 27. junija 2024 navedel ne le, da se ukvarja s prodajo prehranskih dopolnil, ampak je kot najpomembnejše prodajne izdelke v letu 2023 navedel štiri izdelke svoje blagovne znamke: »IQ-Vitamins Blood presure, IQ-Vitamins Skin, IQ-Vitamins Prostate in IQ-Vitamins Erektil«. Te navedbe so nenavadne, saj podjetje do 25. aprila 2024 sploh ni bilo registrirano za prodajo farmacevtskih izdelkov. Do takrat je delovalo v hotelirstvu z imenom Magna QI, Von Horvath pa je prek Magne QI celo dobil milijonsko subvencijo za investicijo v Boutique Hotel Vila Lent, ki naj bi nastal na Vojašniškem trgu 7 v Mariboru.

»Obe vlogi sem pripravljala, narejeni sta povsem v skladu z razpisnimi pogoji, po standardni metodologiji,« pravi Tanja Tajnik, lastnica in direktorica svetovalnega podjetja Eco-vajb, tudi evropska ocenjevalka projektov, in dodaja, da podobnost ali celo enakost investicijskih programov v konkretnem primeru ne zbuja začudenja: »Ne moremo računati nekih stvari različno, če več podjetij kupi isto opremo.« Obe podjetji bi namreč stroje kupili od istega dobavitelja, podjetja Pag Tehnologies iz Združenih arabskih emiratov, kar je vidno tudi iz obeh razpisnih vlog, ki smo ju dobili. Čeprav je bila sogovornica zaradi našega povpraševanja jezna, ker da jo sprašujemo isto, kot jo je spraševala policija, in zato, ker njena vloga ni detektivska, »ampak prijavitelji jamčijo za podatke pod kazensko odgovornostjo«, pa je vendar priznala, da jo je »šokiralo«, kar je v medijih, omenila je Finance, prebrala o dobavitelju strojev. Lastništva dubajskega Pag Technologies namreč ni mogoče preveriti, a več indicev naj bi nakazovalo, kot je najbolj neposredno pisal portal Necenzurirano, da je tudi to podjetje povezano z Von Horvathom. Tako je bila domena za zdaj že nedelujočo spletno stran dubajskega podjetja registrirana v Sloveniji, hkrati naj bi spletna stran precej očitno kopirala ponudbo enega od dejanskih kitajskih proizvajalcev strojev za farmacijo. Bi torej podjetji Vonpharma in Vital QI od dubajskega dobavitelja z javnim nepovratnim denarjem kupili (pre)drage stroje? Kdo bi zaslužil z razliko v ceni? Von Horvath? To zagotovo zadnje mesece preiskuje evropsko javno tožilstvo EPPO. Z Von Horvathom je sicer povezano podjetje »Pag Tech za proizvodnju strojeva za farmaceutsku industriju« v Zagrebu, ki je do konca leta 2023 delovalo pod imenom Vonpharma HR, razkriva hrvaški sodni register.

Kdaj bo evropsko javno tožilstvo končalo preiskavo razpisa Spirit, je težko napovedati, a epilog zagotovo skrbi vrh stranke SD. Tadej Von Horvath je bil namreč 4. aprila lani kot obiskovalec zabeležen na gospodarskem ministrstvu, kjer so takrat pripravljali Spiritov razpis – od pogojev do meril – in kjer je predstavil svojo farmacevtsko investicijo v Velenju, za katero je že leta 2022 pri Spiritu dobil odobrenih 5,6 milijona evrov. Le nekaj tednov po tem sestanku, 25. aprila, je torej Von Horvath svoje podjetje Magno QI, »prodal« svaku Tetičkoviču.

Tadej Von Horvath zdaj za 6,6 milijona evrov prodaja tovarno v Velenju.

Šele ko so mediji razkrili povezavo med Von Horvathom in Tetičkovičem, se je vse obrnilo, »gasilsko akcijo« je sprožil gospodarski minister Han. Ta je Spiritov razpis konec februarja v celoti razveljavil. Čeprav so razpis vsebinsko pripravili na ministrstvu, ne na Spiritu, je takrat domnevno prostovoljno odstopil direktor Spirita Rok Capl (ta ima od sredine maja novo družbo GlobaLink, njena dejavnost so stiki z javnostjo). Minister Han je napovedal ponovitev razpisa v treh mesecih, a se do danes, pol leta kasneje, to še ni zgodilo. Z ministrstva niso odgovorili, ali morajo počakati odločitev sodišča, ki naj bi odločalo o razveljavitvi razpisa, zaradi katere je brez nepovratnega denarja ob Vonpharmi in VitalQI ostalo še 22 drugih podjetij.

Ministrstvo oziroma Spirit, ki ga zdaj vodi Tamara Zajec Balažič, že mesece javnosti tudi nočeta razkriti imen članov razpisne komisije, ki so Von Horvathu in Tetičkoviču odobrili skoraj 20 milijonov evrov. Še več: ministrstvo oziroma Spirit na upravnem sodišču – na javne stroške – spodbijata odločbo informacijske pooblaščenke, s katero ta zahteva razkritje članov.

V ozadju je očitno hujša zadrega: gre za dejstvo, da je Spirit Vonpharmi že leta 2022 odobril 5,6 milijona evrov nepovratnih sredstev za gradnjo proizvodnje v Velenju. A ko je evropsko javno tožilstvo pred mesecih zaradi novega razpisa začelo preiskavo, so pri Spiritu razkrili, da so Vonpharmi »zaradi ugotovljenih neskladij« od omenjenih 5,6 milijona dejansko izplačali le 41.303 evrov. »Obstaja sum, da je podjetje predložilo lažne podatke ali zamolčalo ključna dejstva v zvezi z načrtovanim gradbenim projektom, vključno z lastništvom zemljišča, velikostjo stavbe, stroški gradnje in nakupom opreme,« so povzeli na evropskem tožilstvu. A kako je ob tem mogoče, da so Von Horvathu odobrili novih 10 milijonov oziroma skoraj 20 milijonov evrov, upoštevajoč še Vital QI?! Čigavo podporo je imel Von Horvath? Kdo je bil v razpisni komisiji?

Tudi župan Velenja iz vrst SD Peter Dermol, ki je Von Horvathu leta 2022 prodal občinsko zemljišče, se z njim fotografiral pred gorsko kočo, skupaj pa sta bila na aprilskem sestanku na ministrstvu, je po izbruhu afere začel javno zatrjevati, da se Von Horvatha komajda spomni. In to še ni vse: od 1. aprila podjetja Vital QI ni več, saj je Tetičkovič družbo poslal v likvidacijo, že 31. januarja pa je gospodarskemu ministrstvu vrnil 68.250 evrov, ki jih je Magna QI, predhodnica Vital QI, dobila že nakazanih od odobrenega milijona evrov za vzpostavitev butičnega hotela v Mariboru, ki ga ne bo. Von Horvath pa zdaj za 6,6 milijona evrov prodaja novo zgrajeno tovarno v Velenju.