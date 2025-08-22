Neetični jezičnež

Prijava profesorja in nekdanjega ministra Mateja Lahovnika etični komisiji

Profesor in nekdanji politik Matej Lahovnik

Pravna mreža za varstvo demokracije je pobudnici Vlasti Jalušič z Mirovnega inštituta in trem prijaviteljicam, profesoricam na Univerzi v Ljubljani, pomagala podati prijavo na etično komisijo univerze zoper Mateja Lahovnika, profesorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prijavo so vložile zaradi zapisa na družabnem omrežju X, v katerem je manipuliral, da so begunci deležni pravic, ki jih niti slovenski državljani niso, in širil nestrpnost zoper invalidne otroke iz Gaze, ki so bili pred časom na rehabilitaciji v Sloveniji, in njihove sorodnike. Med razpravo o dolgotrajni oskrbi in domnevami o tem, da v Slovenijo množično prihajajo tujci, ki se gredo »socialni turizem«, je zapisal, da bodo »do dolgotrajne oskrbe upravičeni tudi tisti, ki niso nič vplačali v ZPIZ ali ZZZS, npr. bradati ’otroci’ in njihovi sorodniki iz Gaze, ki so zlorabili zdravljenje v Soči za azil. Pri nas je denar za vse, samo za tiste, ki 40 let pošteno delajo, ga zmanjka.«

Lahovnik v tem pogledu ni nič posebnega ali nenavadnega. Ni prvi zagrenjeni beli moški, ki so mu v zrelih letih popustile poprejšnje minimalne etične zavore in prek družabnih omrežij stresa slabe šale in streže z različnimi »briljantnimi domislicami«. Pa vendar Lahovnik ni kdorkoli, je nekdanji poslanec državnega zbora in gospodarski minister, je namestnik predsednika nadzornega sveta Krke, profesor na javni visokošolski ustanovi. Je javna oseba. Na omrežju X mu sledil 35 tisoč ljudi.

Pri pravni mreži so zapisali, da so kritična mnenja in prispevki ključni za ohranjanje pluralizma in demokracije, vendar jih moramo ločiti od izjav in zapisov, ki »ne temeljijo na dejstvih in argumentih, temveč izhajajo iz predsodkov in so odraz populizma. Takšne vsebine so namenjene predvsem širjenju sovraštva in nestrpnosti ter zbujanju pozornosti in ne prispevajo k vsebinski javni razpravi.« Končno besedo o tem bo imela komisija za etična vprašanja Univerze v Ljubljani.

Lahovnik je še nekaj, kar drugi dežurni spletni jezičneži niso. S položaja strokovnjaka za ekonomska vprašanja se zgraža nad to ali ono potezo te ali one vlade, ki je ne vodi Janez Janša. Pa četudi je bil prav on gospodarski minister, ki je poleg tedanjega finančnega ministra Franca Križaniča in predsednika vlade Boruta Pahorja podprl gradnjo in financiranje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. To je storil, čeprav je imel podatke, da bo novi blok v takšni obliki najverjetneje neučinkovit in (z javnim denarjem) preplačan energetski projekt. Gradnja šestega bloka je hitro postala sinonim za korupcijo, šolski primer pometanja pod preprogo, za katero so se pod pritiskom politike odločili organi preiskovanja, odkrivanja in pregona.

Tudi Lahovnik je bil med ovadenimi za nevestno delo v službi, ker je državi in njenim prebivalcem povzročil finančno škodo. Policija je njegovo ravnanje »preiskovala« več kot pet let. Potem je sporočila, da ni ugotovila obstoja kaznivega dejanja. Nekdanjemu ministru, preden podaja življenjske nauke, ne bi škodilo malo samorefleksije.

Lahovnik se je na dogajanje odzval z besedami: »Pravice do izražanja mnenja, ki temelji na dokumentu vlade, odgovorih vlade ter poročanju medijev, si ne pustim vzeti, saj je namen vsebinska razprava. Tisti, ki želijo utišati kritične glasove v družbi, pa v takšnem mnenju vidijo nestrpnost ali celo širjenje sovraštva.«