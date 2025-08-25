Anketa / SDS in Svoboda z manj podpore

Vprašani so več podpore namenili Levici, SD in NSi, povečal pa se je tudi delež neopredeljenih volivcev

Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob in predsednik SDS Janez Janša v času primopredaje vladih poslov

© Kabinet predsednika vlade / Gov.si

Podpora vladi Roberta Goloba je v času parlamentarnih počitnic padla, kažejo podatki ankete Mediane za POP TV. Nekaj več kot polovica, 53,3 odstotkov, vprašanih namreč dela vlade ne podpira. Med strankami SDS še naprej ostaja vodilna, a je, tako kot Gibanje Svoboda, nekaj podpore izgubila, ob tem pa je narasel delež neopredeljenih.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 33,9 odstotka vprašanih, kar je malo manj od julijskih 34,6 odstotka. Nekaj več kot polovica oz. 53,3 odstotka vprašanih vlade ne podpira, julija je delež znašal 54 odstotkov. Delež neopredeljenih pa je z julijskih 11,4 odstotka skočil na 12,8 odstotka.

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 21,5 odstotka anketiranih (julija 23,1 odstotka). Znižala se je tudi podpora največji vladni stranki Gibanje Svoboda, ki bi jo volilo 15,1 odstotka vprašanih (julija 17 odstotkov).

Podporo izgubili tudi Logarjevi Demokrati

Koalicijski SD je podpora z julijskih 5,1 narasla na 6,8 odstotka. Na četrto mesto je skočila NSi z 4,4-odstotno podporo (julija 2,9 odstotka). Sledi Levica, ki ji je podpora prav tako narasla na 4,1 odstotka (julija 3,4 odstotka) in Demokrati, ki bi jih julija izbralo 4,6 odstotka volivcev, avgusta pa 3,7 odstotka.

Sledijo zunajparlamentarne Vesna z 2,6 odstotka podpore, Resni.ca z 2,5 odstotka, SNS z 2,3 odstotka, Pirati z 1,4 odstotka, SLS z 1,4 odstotka in Zeleni Slovenije z 0,2 odstotka podpore vprašanih.

Delo Državnega zbora (DZ) je v avgustovski anketi podprlo 23,9 odstotka vprašanih, ne podpira ga 55,8 odstotka, ostalih 20,2 odstotka pa je neopredeljenih.

Med politiki ostaja najbolj priljubljena Nataša Pirc Musar

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretjem mestu ostaja prvak Demokratov Anže Logar. Na četrto mesto je napredovala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je peta, šesto mesto pa je tokrat zasedla zunanja ministrica Tanja Fajon, sledi ji evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 17. mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je po lestvici padel na 19. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa se je povzpel na 13. mesto. Minister za delo Luka Mesec je na 20. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 18. in 21. avgustom na reprezentativnem vzorcu 706 polnoletnih prebivalcev Slovenije.