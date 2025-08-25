»Netanjahu škoduje varnosti Izraela«

Nizozemski zunanji minister po odstopu kritičen do Izraela

Izraelski premier Benjamin Netanjahu dela škodo državi, je za izraelske medije dejal nizozemski zunanji minister Kasper Veldkamp. Ta je v petek skupaj s preostalimi ministri iz njegove stranke odstopil s položaja, potem ko mu kolegov v vladi ni uspelo prepričati, da bi Nizozemska morala sprejeti ukrepe za krepitev pritiska na Izrael.

"Kot prijatelj Izraela menim, da moram opozoriti, da vojaška operacija v Gazi in trenutna dejanja kabineta predsednika vlade Benjamina Netanjahuja škodujejo varnosti Izraela", je danes za izraelsko televizijo Channel 12 dejal Veldkamp, sicer tudi bivši nizozemski veleposlanik v Izraelu.

"Varnosti in prihodnosti Izraela pripisujem velik pomen, vendar se ne strinjam s politiko in ravnanjem izraelske vlade v Gazi. Vojna se mora končati," je dodal.

Veldkamp je v petek odstopil s položaja zunanjega ministra, potem ko po dolgi razpravi na seji vlade niso sprejeli dodatnih ukrepov za krepitev pritiska na Izrael.

Odstopu politika iz vrst konservativne stranke Nova družbena pogodba (NSC) je sledil odhod še štirih ministrov iz njegove stranke, poročajo nizozemski mediji.

Nizozemska vlada pod vodstvom premierja Dicka Schoofa je sicer že junija razpadla, potem ko je skrajno desna Stranka za svobodo (PVV) izstopila iz vladajoče koalicije, konec oktobra pa bodo v državi potekale predčasne volitve.

Nizozemska je ob tem konec julija sprejela ukrepe proti dvema skrajno desnima članoma izraelske vlade, ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru in ministru za finance Bezalelu Smotriču, ki jima je prepovedala vstop v državo. Podobno je pred tem storila tudi Slovenija in še več drugih držav.

Veldkamp je takrat sporočil, da se mora vojna v Gazi nemudoma končati, Izrael mora storiti več za okrepitev humanitarne pomoči, "dogovore z EU pa je treba spoštovati, sicer bodo sledili novi ukrepi".

Nizozemska se je minuli četrtek pridružila tudi skupni izjavi 21 držav, ki so obsodile izraelski načrt širitve nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, rekoč da gre za nesprejemljivo kršitev mednarodnega prava.