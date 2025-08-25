V izraelskem napadu na bolnišnico v Gazi med ubitimi tudi več novinarjev

V izraelskem napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo danes ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji

V izraelskem napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo danes ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi štirje novinarji, je sporočila tamkajšnja civilna zaščita. Med ubitimi sta fotoreporter televizije Al Jazeera in sodelavec agencije Reuters.

Tarča izraelskega napada je bila bolnišnica Naser v Han Junisu. Po zadnjih podatkih civilne zaščite je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi več zdravstvenih delavcev in tudi novinarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Katarska televizija Al Jazeera je potrdila, da je med žrtvami njihov fotoreporter Mohamad Salama, agencija Reuters pa poroča, da je bil ubit tudi njihov sodelavec, prav tako fotoreporter Hasam al Masri.

Med žrtvami so tudi fotoreporter Al Jazeere Mohamad Salama, sodelavec tiskovne agencije Reuters, fotoreporter Hasam al Masri, novinarka ameriške tiskovne agencije AP Mariam Abu Daka in novinar ter sodelavec televizijske mreže NBC Moaz Abu Taha.

V napadu sta umrla še novinarka Mariam Abu Daka in novinar Moaz Abu Taha. Prva je med drugim sodelovala z ameriško agencijo AP, drugi pa z mrežo NBC, še piše Al Jazeera.

Izraelska vojska je že v začetku meseca v napadu na šotor, ki ga je v mestu Gaza uporabljala novinarska ekipa, ubila pet sodelavcev Al Jazeere. Napad je sprožil val zgražanja in obsodb.

ncbLbiWNp80