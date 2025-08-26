»Molk mednarodne skupnosti ob teh zločinih razumemo kot sokrivdo«

Palestinski Pen obsodil smrt novinarjev v zadnjem izraelskem napadu v Gazi

Palestinski Pen je obsodil smrt petih novinarjev v zadnjem izraelskem napadu v Gazi, ki je terjal najmanj 20 življenj. V napadu na bolnišnico Naser na jugu območja Gaze je bilo nekaj novinarjev tudi ranjenih, zato dejanje razumejo kot stopnjevanje sistematičnega napada na palestinske novinarje in vojno proti svobodnim medijem.

V napadu so bili ubiti fotoreporter za Palestinsko televizijo in Reuters Hussam Al-Masri, kamerman televizije Al Jazeera Mohammed Salama, sodelavka ameriške agencije Associated Press Mariam Abu Daqqa, dopisnik NBC News Moath Abu Taha in dopisnik različnih lokalnih medijev Ahmad Abu Aziz, še dva novinarja sta bila ranjena.

Njihovo smrt razumejo kot stopnjevanje namernega napada na palestinske novinarje in kot neizpodbiten dokaz, da izraelska okupacija bije jasno vojno proti svobodnim medijem. S tem si prizadeva utišati resnico in preprečiti razkritje svojih zločinov svetu, so prepričani v palestinskem Penu.

"Mednarodne medijske institucije pozivamo, naj prekinejo molk in ukrepajo za zaščito palestinskih novinarjev, ki se vsakodnevno izpostavljajo na terenu."



Palestinski Pen

Odgovornost za to v celoti pripisujejo izraelski okupaciji in pozivajo, da bi se njene voditelje preganjalo kot vojne zločince. "Mednarodne medijske institucije pozivamo, naj prekinejo molk in ukrepajo za zaščito palestinskih novinarjev, ki se vsakodnevno izpostavljajo na terenu," so zapisali v pismu, ki so ga prejeli tudi v Slovenskem Penu. Kot so še dodali, molk mednarodne skupnosti ob teh zločinih razumejo kot sokrivdo.

V vojni v Gazi je bilo doslej ubitih okoli 200 novinarjev. Julija lani so izraelski vojaki fizično napadli tudi soustanoviteljico Palestinskega Pena, pesnico Hanan Awwad, ki je med drugim sodelovala še pri ustanavljanju združenj palestinskih pisateljev in palestinskih novinarjev, ustanovila pa je tudi palestinsko sekcijo Mednarodne ženske lige za mir in svobodo.