»Umetnike, ki ne prihajamo z zahoda, interpretirajo drugače«

IZJAVA DNEVA

"Opazil sem, da umetnike, ki ne prihajamo z zahoda, interpretirajo drugače – kar naenkrat je najpomembnejša kulturna identiteta. Zato poskušam najti način, da bi se izognil tem uveljavljenim pogledom, želim si, da bi ples postal individualna pripoved."

"Ne plešem zato, da bi postal viden, ampak me pri plesu navdušuje prav nasprotno – to, da mi omogoča, da se skrijem, izginem. Ponuja mi možnost opolnomočenja skozi izginjanje. Tudi repeticija, ki jo pri delu veliko uporabljam, je sredstvo za izginjanje."

(Iranski koreograf, igralec in plesalec Armin Hokmi o tem, da umetnike, ki ne prihajajo z zahoda, interpretirajo drugače; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)