Bosna in Hercegovina bi Donalda Trumpa predlagala za Nobelovo nagrado za mir

Pobudo za nominacijo je dala srbska članica predsedstva BiH Željka Cvijanović

Oblasti v Bosni in Hercegovini razmišljajo o tem, da bi predlagale ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Nobelovo nagrado za mir. Pobudo za nominacijo je dala srbska članica predsedstva BiH Željka Cvijanović, a sta druga dva člana predsedstva v ponedeljek preprečila uvrstitev pobude na dnevni red, poročajo mediji v BiH.

Cvijanović je v obrazložitvi predloga poudarila, da je glede na Trumpove napore in dosežke na področju miru upravičeno in zasluženo, da ga predsedstvo BiH predlaga za Nobelovo nagrado za mir.

Navedla je, da si ameriški predsednik zasluži nominacijo, ker je s svojim diplomatskim angažmajem in osebno avtoriteto dosegel rezultate, ki so pustili pomemben pečat v mednarodnih odnosih in bistveno prispevali k stabilizaciji številnih svetovnih kriz.

Člana predsedstva BiH iz vrst Bošnjakov in Hrvatov Denis Bećirović in Željko Komšić sta uvrstitev pobude na dnevni red predsedstva zavrnila, ker ni izpolnjevala formalnih pogojev.

Vodja Bećirovićevega kabineta Alija Kožljak je po poročanju sarajevskega portala Klix.ba pojasnil, da Cvijanović ni pripravila zadostnega gradiva za to točko dnevnega reda. Poudaril je, da sta Komšić in Bećirović le zahtevala potrebne dokumente, da bi lahko obravnavali predlog.

Cvijanović je danes izrazila razočaranje, ker pobuda ni dobila politične podpore zaradi formalnosti. Po njenih besedah za njo stoji celotna Republika Srbska, še poroča Klix.ba.

Pobuda prihaja po tem, ko je državna volilna komisija predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku odvzela mandat.

Sodišče BiH je Dodika februarja obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Prizivno sodišče je sodbo v začetku meseca potrdilo, s čimer je postala pravnomočna, državna volilna komisija pa je Dodiku odvzela predsedniški mandat.

Dodik je v preteklosti večkrat zaostroval napetosti v državi. Zaradi njegovih ravnanj ga je več držav, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom, tudi sankcioniralo. Dodik je sicer računal, da mu bo nova ameriška vlada s Trumpom na čelu bolj naklonjena, kar pa se zaenkrat ni uresničilo.

Trumpa so za nagrado za mir nominirali že Pakistan zaradi posredovanja v spopadih z Indijo, kamboški premier Hun Manet za zasluge pri koncu spopadov med njegovo državo in Tajsko ter izraelski premier Benjamin Netanjahu za pomoč pri napadih na Iran.

Da bosta Trumpa predlagala za Nobelovo nagrado za mir, sta napovedala tudi armenski premier Nikola Pašinjan in azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev, ki sta ta mesec v Beli hiši podpisala mirovni sporazum med državama.