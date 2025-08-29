Uvodnik / Sledi denarja

Na začetku poletja, natančneje 3. julija 2025, v tednu, ko pol Slovenije odide na morje, je Slovenska tiskovna agencija objavila novico s tole vsebino: »Članstvo stranke Konkretno je danes večinsko potrdilo pripojitev stranke Konkretno k stranki Demokrati, sta danes potrdila prvak Demokratov Anže Logar in dosedanji predsednik Konkretno Janez Demšar. S tem bo k Demokratom prešlo tudi članstvo stranke Konkretno, Logar pa bo Demšarja predlagal za podpredsednika Demokratov. Program bodo oblikovali do konca septembra.« Novica je medijski prostor zgolj oplazila, saj je stranka Konkretno za javnost popolnoma nepomembna, resno je delovala le pred volitvami 2022 in nato izginila, profesor računalništva in predsednik stranke Janez Demšar pa politično ne obstaja.

A v uredništvu Mladine smo zastrigli z ušesi. Ker Konkretno je dejansko SMC, nekdanja Stranka Mira Cerarja, ki jo je leta 2019 prevzel Zdravko Počivalšek, nato pa zamajal vladno koalicijo Marjana Šarca in omogočil vlado Janeza Janše. Ne samo to: pretekla tri leta smo opazovali, kako je Janša poskrbel za vse glavne člane SMC – ti so počasi prehajali v njegovo stranko, Počivalšek med prvimi, danes je celo predsednik gospodarskega odbora SDS. Člani SDS so tudi že vsi drugi ljudje iz SMC, ključni za sestavo tretje Janševe vlade, na primer nekdanja poslanca Počivalškove stranke Monika Gregorčič in Gregor Perič. Na prvi pogled se zdi logično, da bi Janša v znak hvaležnosti poskrbel zgolj za te odpadnike iz stranke, s samim predsednikom Počivalškom vred, stranko pa prepustil njeni usodi. A stranka Konkretno ni zgolj lupina. Na volitvah leta 2022 je skupaj z drugimi strankami zbrala 3,41 odstotka glasov in na podlagi zakona o političnih strankah ji zato pripada denar iz proračuna. Gre za visoke zneske. Do spomladanskih volitev bo imela na svojem računu zajetnih 186 tisoč evrov. In če kdo ve, da to ni zgolj lupina, je to prav Janez Janša. Za politične stranke je to velik denar. A ne samo to: nobenega dvoma ni, da bi Počivalšek z veseljem k SDS pridružil celotno stranko, saj mu s tem ne bi bilo treba prestopiti, enako velja za druge njene veljake.

V dveh mesecih je Mladinin novinar Borut Mekina korak za korakom izsledil, kako je potekala operacija, s katero so stranko, ki je bila satelit SDS – dejansko je bil Janša boter nastanka te stranke že leta 2022 – pripeljali v naročje Anžeta Logarja, da bi mu s tem zagotovili denar za volilno kampanjo prihodnje leto. A s tem, kar je Mekina odkril v teh dveh mesecih, se ni potrdilo zgolj to, da je bil tako zagotovljen denar Logarjevim Demokratom, potrdilo se je tudi, da SDS in Demokrati delujejo usklajeno, da je torej vse skupaj le zaigrana predstava za javnost, da se Logar in Janša nista oddaljila, ampak je celotno ustanavljanje stranke Demokrati res plod zelo natančnega načrta, kako bo SDS leta 2026 prek satelitske stranke prišla do sredinskih volivcev. Seveda smo to doslej že sumili, a potrditev bi lahko dobili le od koga iz SDS ali Logarjevih Demokratov, ki bi iz te igre izstopil. Seveda tega »globokega grla« do danes ni bilo. Vsi ključni ljudje – Anže Logar, Eva Irgl – so bili pred zaigranim izstopom najtesnejši sodelavci Janeza Janše, za ustanovitev te satelitske stranke so bili izbrani ljudje, ki te napake ne bi nikoli naredili. Iz Konkretno pa so funkcionarji počasi odhajali, SDS jim je pomagala do novih služb, vse z namenom, da se zakrijejo sledi. Zakaj bi SDS tako poskrbela zanje, stranko s polnim računom pa prepustila Anžetu Logarju, s katerim naj bi bila na bojni nogi? Če bi bili stranki na bojni nogi, bi SDS dopustila, da se Demokrati finančno okrepijo – z denarjem stranke, ki jo ima sama pod nadzorom?

Celotno operacijo očiščenja stranke in priključitve Demokratom je vodila nekdanja najbližja Počivalškova sodelavka Ksenija Flegar. A danes ni pri Demokratih. Kako to? Ta mesec je postala asistentka evropske poslanke SDS Zale Tomašič. Tudi zato je tako jasno, da so Demokrati le navidezno neodvisen projekt Anžeta Logarja in da celotno operacijo vodi Janez Janša.

Razlog je seveda en sam: Janša oziroma SDS ne more prebiti svojih odstotkov, ne more doseči več volivcev kot doslej, saj je za večino Slovenk in Slovencev SDS skrajna stranka. Dejansko je z ustanovitvijo satelitskih strank v zadnjih 20 letih Janša poskusil že velikokrat, usmerjal je združitev SLS in SKD, da bi s tem v nekdanji SLS zlomil linijo, ki ga je zavračala, še danes dejansko postavlja in odstavlja predsednike Nove Slovenije (zdaj bo za predsednika ustoličil Jerneja Vrtovca), navsezadnje mu je uspelo za predsednika SMC postaviti Zdravka Počivalška, čeprav je ta stranka leta 2013 nastala kot odziv na njegove korupcijske škandale.

Ustanovitev Demokratov torej ni nova politična praksa Janeza Janše – le da mu je tokrat z Logarjem res uspelo dobro in dolgo igrati lažno razhajanje, mediji pa dejstva, da gre za igro, nismo mogli dokazati. Zdaj je to jasno. Vse skupaj je razkrila finančna transakcija, s katero je SDS Demokratom zagotovila denar za prihajajoče volitve.