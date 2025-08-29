Vrnite nam Utrip!

Ne vemo več, kdaj se je to zgodilo, vemo pa, kaj se je: Utrip in Zrcalo tedna sta bila včasih elitni oddaji TV Slovenija. Imena novinarjev in komentatorjev, ki so lahko naredili tedenski pregled ali notranje ali zunanje politike, so bila izbrana z uredniško pinceto. Saj bo že več kot 20 let tega, a vseeno lahko zapišemo, da na primer Boštjan Veselič Golob v tistih časih ne bi prišel do te oddaje. In tudi vedel bi, da nikoli ne bo dovolj dober. Ker bi mu kdo to tudi povedal. Seveda, pri vseh oddajah so avtorji, ki so svetle izjeme. Bi njihova imena morali objavljati vnaprej, da se lahko slabim izognemo?

Eden od raportov Boštjana Veseliča Goloba v oddaji Utrip

© TV Slovenija

A vrnimo se k tokratni oddaji Utrip, notranjepolitičnemu pregledu tedna na TV Slovenija. Seveda cenimo avtorje, ki se poskusijo spomniti česa novega, svežega. Boštjan Veselič Golob se je spomnil, da bi vsak prispevek začel s posnetkom – sebe. Tako smo videli osem posnetkov, uvodov v novo temo, Veselič Golob hodi sem pa tja po ljubljanskem gradu. Za prvi posnetek so se še malo potrudili, saj v ozadju marširajo vsaj utrujeni turisti, na vseh ostalih pa je samo še Veselič Golob z ozadjem. Zakaj? Ker se rad kaže pred kamero? Da. To je vse. In to že vemo. Taki so vsi njegovi prispevki. Najave, odjave, spet kamera k njemu … Ni na TV Slovenija nobenega urednika? Ki bi mu povedal, da je to primerno za druge oddaje – na primer za Silvestrski poljub? Da v tej oddaji hočemo vsebino, jasno analizo, dobre komentarje in poglede? A saj se Veselič ni branil komentirati vsega. In kakšne analize so to bile. Tako je na primer žalosten dogodek, ko je mlad fant streljal z zračno puško na štorkljo in jo tudi pokončal, pripisal kar permisivni vzgoji, krivi so pa starši, ki svoje sončke vzgajajo z nežno roko. Iz katerega bifeja je pa to mnenje? Od kdaj je to, da otroku dopustiš uporabljati orožje – pa četudi gre za zračno puško –, permisivna vzgoja? Ali Veselič Golob sploh ve, kaj to je? Bi pomagalo, če bi mu rekli, da gre za miroljubno in nenasilno vzgojo? Otrok, ki mu starši dovolijo uporabljati orožje, ne raste v permisivni družini! Kako lahko kdo, ki niti te logične povezave ne zmore narediti, vodi oddajo Utrip?

In prav to je Veselič. Iz njegovega Utripa se lahko na primer sklepa, da so helikopterji Leonardo za medicinsko prvo pomoč neuporabni. A če bi zgolj vpisal v Google AW 139 in izbral zgolj slike (da se ne muči z branjem besedil), bi ugotovil, da ta helikopter uporabljajo po vsem svetu, da ga ima ogromno držav, dežel, pokrajin, bolnišnic, smučišč, reševalnih služb – da pa le za Slovenijo ni dovolj dober. Kako to, da tega do danes ni izrekel še nihče?

Utrip Veseliča Goloba naj bi se končal z objavo nekdanjega predsednika na TikToku, ko ta razlaga, kdaj je izgubil nedolžnost. Smo ga prehiteli, predsednika, in še prej zamenjali kanal.