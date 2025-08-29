Sporni sezonski paviljon

Na notranjem dvorišču Gradu Brežice so novembra 2021 postavili paviljon. Za postavitev sezonskega montažnega nadstreška na grajskem dvorišču je občina Brežice dobila dovoljenje novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Paviljon je Posavski muzej Brežice uporabljal za kulturne prireditve in letni kino, oddaja pa ga tudi za različne družabne prireditve, sejme, koncerte in podobno.

Paviljon na grajskem dvorišču Gradu Brežice, ki ga tržijo kot družabni prostor za izvedbo različnih prireditev

Dovoljenje je bilo izdano za sezonski objekt, torej objekt, ki stoji največ šest mesecev na koledarsko leto in ga za drugo polovico leta odstranijo. Inšpektorica inšpektorata za kulturo in medije pa je pred kratkim ugotovila, da so od postavitve objekt do zdaj odstranili samo enkrat za dva meseca, potem pa so ga ponovno postavili.

Maja letos je torej inšpektorat izdal odločbo, v kateri je potrdil kršitev zakona o varstvu kulturne dediščine, saj je objekt, ki bi moral stati le šest mesecev na leto, neprekinjeno stal skoraj štiri leta. S tem je bil kršen zakon o varstvu kulturne dediščine. Paviljon bi morali vsakega pol leta podreti in s tem obnoviti izvirno podobo gradu. Če bi občina hotela na dvorišču zgraditi stalni objekt, bi morala za to dobiti drugo dovoljenje, vprašanje pa je, ali bi ga sploh dobila. Inšpektorat od Posavskega muzeja Brežice, ki je od občine prevzel upravljanje paviljona, zdaj zahteva, da paviljon podre v šestih mesecih od prejetja odločbe. Torej še letos.

Direktorica muzeja Alenka Črelič Krošelj je pojasnila, da za zdaj paviljon še stoji. »Še vedno ga dajemo v najem, saj imamo od odločbe inšpektorja šest mesecev časa, da ga podremo. Poleg tega se občina trudi, da bi spremenila status objekta iz začasnega v stalnega in bi potem paviljon pustili pri miru. Prireditve na Gradu Brežice torej še potekajo.« Na odločbo inšpektorata se niso pritožili.

Očitno je, da občina in muzej že štiri leta kršita odločbo o začasni postavitvi paviljona. Zdi se, da ga nista mislila vsako leto podirati in ponovno postavljati, saj ni preprost »montažni nadstrešek«, za kar je občina dobila dovoljenje, temveč arhitekturno domišljen objekt. Da paviljon ni začasni objekt, je leta 2024 v intervjuju za Dnevnik potrdila tudi direktorica muzeja, ko je povedala: »Tri leta imamo recimo nov paviljon na grajskem dvorišču, ta je produkt koronskih časov ter prijetno poletno in tudi čez vse leto kulturno prizorišče.«

Župan občine Brežice Ivan Molan in direktorica Posavskega muzeja Brežice Alenka Črelič Krošelj kršita slovensko zakonodajo. Zdaj, ko so ju državni organi ujeli pri kršitvi, pa poskušata stvar urediti po pravnih poteh, ki sta jih prej zanemarjala. Ali pač niso ustrezne.