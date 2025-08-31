»Trump je izjemno veliko popustil Rusiji, v zameno pa ni dobil ničesar«

IZJAVA DNEVA

"Trump je prepričan, da je mogoče s tujimi voditelji ravnati kot z Američani: s fantastičnimi obljubami in neprijetnim ustrahovanjem. Toda onkraj ameriških meja fantastične obljube ne vžgejo. Obljuba lepe prihodnosti, ki nima konkretne in uresničljive vsebine, ne gane diktatorjev, ki s pomočjo zločinov udejanjajo svoje vizije, in nima učinka na ljudi, ki branijo svoje družine pred zločinsko agresijo, ki jim krade ozemlje in bogastvo njihove države, ugrablja njihove otroke ter muči in pobija civiliste."

"Veliki govorniški nastopi lahko odmevajo v ZDA, kjer zamenjujejo besede z dejanji. Toda za ruske voditelje se za njimi skriva šibka zunanja politika. Trump je izjemno veliko popustil Rusiji, v zameno pa ni dobil ničesar. Rusija mu je to plačala tako, da nadaljuje vojno v Ukrajini in da se iz njega norčujejo na državni televiziji."

Že s samim srečanjem s Putinom na Aljaski je Trump končal več kot tri leta trajajočo zahodno diplomatsko osamitev Kremlja. S tem, ko je stisnil roko nekomu, ki je obtožen vojnih zločinov, pa je dal vedeti, da se ne meni za ubijanje, mučenje in ugrabljanje otrok v Ukrajini."

(Timothy Snyder, avtor ali urednik 20 knjig, ki predava sodobno evropsko zgodovino na Munk School of Global Affairs and Public Policy na Univerzi v Torontu, o srečanju trumpa in Putina na Aljaski; via Dnevnikov Objektiv)