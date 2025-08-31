Greta odplula proti Gazi z 20 ladjami

Z vnovičnim poskusom dostave pomoči prebivalcem palestinske enklave želijo prekiniti nezakonito blokado

Švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg je danes iz Barcelone z več sto propalestinskimi aktivisti v floti, v kateri je več kot 20 ladij s humanitarno pomočjo, odplula proti Gazi. Z vnovičnim poskusom dostave pomoči prebivalcem palestinske enklave želijo prekiniti nezakonito blokado, so sporočili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Prejšnja dva poskusa aktivistov, da bi dostavili humanitarno pomoč v Gazo po morju, je Izrael preprečil. V začetku junija so izraelske sile v mednarodnih vodah prestregle ladjo Madleen z 12 potniki, ki so bili s simbolično količino pomoči namenjeni v palestinsko enklavo.

Izrael je vse potnike zajel in jih nato izgnal. Med njimi sta bili tudi Greta Thunberg in francoska evroposlanka Rima Hassan. Konec julija pa je Izrael zajel še ladjo Handala z 21 aktivisti iz desetih držav.

"Ta mobilizacija je zgodovinska. Izrael želi izbrisati palestinsko državo in prevzeti Gazo. Če to ljudi ne spodbudi k ukrepanju, če jih to ne spodbudi, da vstanejo s kavča in ukrepajo, da napolnijo ulice, da se organizirajo, potem ne vem, kaj jih bo."



Greta Thunberg,

aktivistka

Današnja akcija poteka pod geslom Ko svet molči, mi odplujemo. Na več kot 20 ladjah, ki plujejo pod palestinsko zastavo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP več sto aktivistov iz več deset držav. Med njimi so tudi irski igralec Liam Cunningham, več evropskih poslancev ter županja Barcelone Ada Colau. Do Gaze naj bi prispeli sredi septembra.

Thunberg je pred odhodom v katalonski prestolnici na zahodni obali Španije na današnji novinarski konferenci poudarila, da se tokratna misija, ki so jo pripravili v okviru pobude Global Sumud Flotilla (GSF, Globalna flota odpornosti) razlikuje od prejšnjih, ker v njej sodeluje veliko več ljudi z veliko več plovili. "Ta mobilizacija je zgodovinska," je dejala 22-letna aktivistka.

Izpostavila je, da želi Izrael izbrisati palestinsko državo in prevzeti Gazo. "Če to ljudi ne spodbudi k ukrepanju, če jih to ne spodbudi, da vstanejo s kavča in ukrepajo, da napolnijo ulice, da se organizirajo, potem ne vem, kaj jih bo," je dejala, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Ne moremo ignorirati dejstva, da Palestinci umirajo od lakote, ker obstaja vlada, ki to namerno dovoli."



Saif Abukeshek,

palestinski aktivist in član upravnega odbora pobude

Palestinski aktivist in član upravnega odbora pobude Saif Abukeshek pa je izpostavil, da gre za nenasilno misijo, katere cilj je odpreti koridor za humanitarno pomoč prebivalcem Gaze. "Ne moremo ignorirati dejstva, da Palestinci umirajo od lakote, ker obstaja vlada, ki to namerno dovoli," je dejal.

Thurnberg, ki je prav tako članica upravnega odbora pobude, je v začetku meseca sporočila, da se jim bo 4. septembra pridružila desetina drugih ladij, ki bodo izplule iz Tunizije in drugih sredozemskih držav. Hkrati pa bodo v 44 državah potekali protesti in solidarnostne akcije s Palestinci.

Na spletni strani pobude GSF piše, da gre za junija ustanovljeno mednarodno koalicijo civilnodružbenih organizacij, ljudskih gibanj in posameznikov, ki si z nenasilnimi akcijami prizadevajo za konec izraelskega nezakonitega obleganja Gaze. V pobudi sodelujejo humanitarni delavci, zdravniki, umetniki in drugi aktivisti iz 44 držav. Sumud sicer v arabščini pomeni odpornost, poroča AFP.

BP3CG0i6MSQ