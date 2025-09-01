Ženska seksualnost, sram in samoodločanje po razpadu Jugoslavije

Gledališka predstava Punce je v Švici prejela nagrado občinstva

Prizor iz predstave Punce

© Matej Povše / SMG

Predstava Punce, ki jo je režiserka in dramaturginja Tjaša Črnigoj soustvarila z reškim Kolektivom Igralke, je na festivalu Zürcher Theater Spektakel, ki sodi med najpomembnejše evropske festivale sodobnih scenskih umetnosti, prejela 10.000 švicarskih frankov vredno nagrado občinstva.

Kot je ob tem festival objavil na svoji spletni strani, so "Punce močno dokumentarno delo o ženski seksualnosti, sramu in samoodločanju v vsakdanu post-Jugoslavije".

Punce so sicer bile nominirane tudi za festivalsko patronat nagrado, ki jo namenijo skupinam ali posameznim umetnikom, ki delujejo na področju gledališča, plesa ali performansa. To nagrado, ki je vredna 30.000 švicarskih frankov, je letos prejela brazilska režiserka in perfomerka Jessica Teixeira za svoj performans Monga.

Predstava Punce je nastala v koprodukciji Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca in Umetniške organizacije Kolektiv Igralke z Reke ter Zavoda VIDNE iz Ljubljane in v soavtorstvu med Kolektivom Igralke (Sendi Bakotić, Ana Marija Brđanović, Anja Sabol in Vanda Velagić) in Tjašo Črnigoj.

Zürcher Theater Spektakel

Soavtorica koncepta predstave je tudi kostumografinja in scenografinja Tijana Todorović. Scenograf predstave je poleg nje še Ivan Botički, avtorica videa Mara Prpić, oblikovalec svetlobe pa skupaj s Tjašo Črnigoj Marin Lukanović.

Predstava je bila javnosti premierno predstavljena leta 2023 na Novi pošti v Ljubljani. Partnerja projekta sta še Slovensko mladinsko gledališče in Zavod Maska.

Predstava temelji na pričevanjih oziroma zgodbah žensk treh različnih generacij: performerk v tridesetih, njihovih mam, ki imajo okoli 60 let, in njihovih babic, ki so stare približno 80 let. Skozi osebne zgodbe žensk izrisuje menjavanje časov in družbenopolitičnih sistemov.

Po predstavi Babice (2020) gre za drugo sodelovanje med Tjašo Črnigoj in Kolektivom Igralke.

Letošnji festival Zürcher Theater Spektakel, ki vsako poletje poteka ob obali Züriškega jezera, se je končal v nedeljo. Festivalske nagrade so podelili dan prej.