Kruta zgodba o hinavščini elite

Nocoj bo v Kinodvoru na sporedu indijska klasika Obred, ki opisuje izobčenje dekleta

Indijski film Obred z izvirnim naslovom Ghatashraddha iz leta 1977 v režiji Kasaravallija, ki je bil leta 2004 gost prve izdaje festivala v Izoli, opisuje izobčenje dekleta, vdove zaradi kršitve strogega kodeksa ortodoksne brahmanske kaste

Mednarodni filmski festival Kino Otok - Isola Cinema se ta mesec seli v prestolnico in Sežano. Nocoj bo v Kinodvoru na sporedu indijska klasika Obred, prvenec filmskega mojstra Girisha Kasaravallija, zadnji vikend pa bo Kino Otok obiskal Kosovelov dom v Sežani s programom dokumentarnih filmov z naslovom Vsi smo otroci zgodovine (brez posluha).

Indijski film Obred z izvirnim naslovom Ghatashraddha iz leta 1977 v režiji Kasaravallija, ki je bil leta 2004 gost prve izdaje festivala v Izoli, opisuje izobčenje dekleta, vdove zaradi kršitve strogega kodeksa ortodoksne brahmanske kaste.

Ghatashraddha je obred, ki so ga nekoč izvajali ortodoksni brahmani in je vključeval simbolično razbitje glinenega vrča. Kot piše v sporočilu za javnost, ga je običajno med pogrebno slovesnostjo za svoje starše opravil sin, kdor pa ni imel sinov, ga je lahko še v času življenja priredil sam zase. Ta obred osvoboditve se je kasneje spremenil v obred zatiranja. Ortodoksna brahmanska družba ga je pogosto uporabljala za izobčenje žensk, ki so kršile stroga pravila patriarhalne družbe.

"Girish Kasaravalli je pri komaj 26 letih brez sentimentalnosti, a z izostrenim čutom za podrobnosti v človeških interakcijah in vedenju, ustvaril kruto zgodbo o izobčenju mladoletne vdove in hinavščini elite," je zapisal programski vodja Kinodvora in nekdanji vodja festivala Kino Otok Koen Van Daele.

Med 25. septembrom in 27. septembrom pa se bo v Kosovelovem domu Sežana odvrtel program štirih filmov z naslovom Vsi smo otroci zgodovine (brez posluha), ki z raznolikimi dokumentarnimi govoricami, tudi v obliki igranega filma, naslavlja tesni spoj preteklosti in sedanjosti, zgodovine in današnje izkušnje življenja večinoma v ritmih raznolikih glasbenih ozadij ali kontekstov.

Predvajali bodo filme Riefenstahl nemškega režiserja Andresa Veiela, Glasba za vojaški udar belgijskega multimedijskega umetnika in režiserja Johana Grimonpreza, film 80+ pod režijsko taktirko Želimirja Žilnika in Fiume o morte! v režiji Igorja Bezinoviča.

Projekcije filmov potekajo v okviru 21. mednarodnega filmskega festivala Kino Otok - Isola Cinema, katerega osnovna ideja ostaja prikazovanje avtorskih filmov vseh oblik, žanrov, dolžin in geografskih izvorov. V program so letos uvrstili okoli 129 filmov iz 36 držav.

Program 21. Kino Otoka - Isola Cinema je sicer zasnovan na več lokacijah po Sloveniji in v različnih terminih, pri čemer so s programom Otok v Ljubljani začeli v aprilu. Ob dolgoletnem sodelovanju z art kinematografi v Cerknici, Idriji, Sežani in Tolminu so vzpostavili tudi novi partnerstvi v Ljubljani - z Vodnikovo domačijo ter Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo.

aY1ai-NU8Do