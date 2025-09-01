»To je poziv celotnega človeštva«

Ruski predsednik Vladimir Putin se je o vojni v Ukrajini pogovarjal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in indijskim premierjem Narendro Modijem

Ruski predsednik Vladimir Putin

© Needpix.com

Ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje so imeli danes voditelji v Tianjinu vrsto dvostranskih srečanj. Ruski predsednik Vladimir Putin se je o vojni v Ukrajini pogovarjal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in indijskim premierjem Narendro Modijem. Erdogan se je med drugim sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom.

Modi je po poročanju tujih tiskovnih agencij v pogovoru s Putinom pozdravil vse nedavne pobude za končanje vojne v Ukrajini. Izrazil je upanje, da bodo vse strani konstruktivno pristopile k iskanju mirne rešitve. Zavzel se je za čimprejšnje končanje spopadov in vzpostavitev trajnega miru. "To je poziv celotnega človeštva," je poudaril in dodal, da se državi redno posvetujeta o razmerah v Ukrajini.

Putin pa je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass spomnil, da bo decembra minilo 15 let od sklenitve strateškega partnerstva med državama. Na podlagi tega partnerstva državi aktivno razvijata gospodarske in druge odnose, je dodal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Erdoganu pa se je Putin na srečanju zahvalil za pomemben prispevek Turčije k političnim in diplomatskim prizadevanjem za rešitev krize v Ukrajini. Spomnil je, da so od maja v Istanbulu potekali trije krogi rusko-ukrajinskih pogajanj, ki so omogočila napredek pri reševanju praktičnih vprašanj na humanitarnem področju. Izrazil je prepričanje, da bo posebna vloga Turčije pri teh vprašanjih potrebna tudi v prihodnje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Erdogan je izrazil upanje, da bo Putin kmalu obiskal Turčijo.

Putin, ki se je o vojni v Ukrajini prvi dan vrha v nedeljo pogovarjal tudi z gostiteljem, kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, je danes v govoru na vrhu krivdo za vojno znova pripisal Zahodu. Kot pogoj za trajen mir je izpostavil rešitev temeljnih vzrokov, med katerimi je navedel "prizadevanja Zahoda, da Ukrajino priključi Natu".

Dejal je, da zelo ceni napore in predloge Kitajske in Indije za olajšanje procesa reševanje ukrajinske krize. Upa, da bodo k temu cilju prispevali tudi dogovori, ki sta jih na nedavnem srečanju na Aljaski dosegla s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki jih je predstavil voditeljem na dvostranskih pogovorih na vrhu.

Erdogan se je ob robu vrha danes dvostransko sestal tudi z gostiteljem Xijem. Kot so sporočili iz Ankare, sta govorila o razmerah v Gazi, vojni v Ukrajini ter ukrepih za obnovo Sirije. Govorila sta tudi o gospodarskem sodelovanju, pri čemer se je Erdogan zavzel za več kitajskih naložb v Turčiji. Pri tem je poudaril pomen skupnih korakov v zvezi s kitajsko pobudo Pas in pot, poroča Ansa.

Ločeno se je srečal tudi z azerbajdžanskim kolegom Ilhamom Alijevom in armenskim premierjem Nikolom Pašinjanom. Izrazil je zadovoljstvo z napredkom v mirovnem procesu med državama in izpostavil podporo Turčije miru, stabilnosti in razvoju v regiji. Zagotovil je, da bo Turčija še naprej prispevala k temu procesu.