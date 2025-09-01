»Dober učitelj je tisti, ki sliši svoje dijake«

"Kot učitelju se mi zdi najpomembneje, da je tudi meni v razredu zabavno. Da ni monotono in dolgočasno, da ne deluje kot služba, ampak kot igra. Če čutiš poslanstvo in se znaš igrati, greš z veseljem v razred in otroci ti verjamejo, bolj si pristen. Časi sterilnih učiteljev so minili. Prav je, da pokažeš, kaj te veseli, in tudi priznaš, če ti kakšna snov ne leži, saj je tudi to del življenja."

"Dober učitelj je tisti, ki sliši svoje dijake, je odprt za različne pogovore in zna pokazati, da je tudi sam samo človek. Prizna napake in skupaj z dijaki poišče pot do cilja – pa naj bo to znanje ali reševanje življenjske situacije."

(Dr. Uroš Ocepek, prvi slovenski učitelj, ki se je uvrstil med 50 najboljših na svetu po izboru Global Teacher Prize, o tem, kaj definira dobrega učitelja; v intervjuju za NeDelo)