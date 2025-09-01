Lokalne oblasti zahtevajo prestavitev tekme z Izraelom

Župan Vidma zahteva prestavitev tekme kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo

Župan Vidma Alberto Felice De Toni iz varnostnih razlogov zahteva prestavitev tekme kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 med Italijo in Izraelom, ki je načrtovana za 14. oktober na stadionu Udineseje v Vidmu.

"Izrael sicer ni izključen iz mednarodnih športnih tekmovanj, glede na humanitarno katastrofo in zgodovinske razsežnosti neizmernega gorja v Gazi pa je zame neprimerno, da bi se igrala tekma v Vidmu," so italijanski mediji povzeli De Tonija. Ta pravi, da bi morali tekmo prestaviti na kasnejši termin.

Župan se pri svoji zahtevi opira na peticijo, ki jo je sprožila organizacija Possibile in pod zahtevo, da se tekma odpove, zbrala 20.000 podpisov.

Varnostni pomisleki pa so na mestu. Videm je že oktobra 2024 gostil tekmo lige narodov med Italijo in Izraelom in tudi takrat so se v mestu zvrstili protesti. Že pred letom dni je mestni svet nasprotoval organizaciji. Po dolgih pogajanjih in z zavezo, da se začnejo zbirati humanitarni prispevki za Gazo, so lokalne oblasti podprle tekmo.

Uradni organizator kvalifikacij za SP 2026 je Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Prireditelje pa izberejo posamezne nogometne zveze, v tem primeru italijanska, ki se je odločila za stadion Udineseja.