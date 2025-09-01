Severina / »Zgradili smo največje evropsko gibanje za pravice žensk in ni nas mogoče ustaviti«

Zgodovinski trenutek gibanja My Voice, My Choice v Bruslju

Severina med nagovorom novinarjev v Bruslju

© YouTube

Gibanje My Voice, My Choice, ki se na ravni Evropske unije (EU) bori za pravice žensk do samoodločanja o prekinitvi nosečnosti, je v Bruslju organiziralo novinarsko konferenco, ki so se je udeležili številni predstavniki (mednarodne) sedme sile. "To je zgodovinski trenutek za reproduktivne pravice v Evropi. Peticija za varen in dostopen splav je namreč uradno zbrala več kot milijon podpisov podpornic in podpornikov. To pomeni, da bomo lahko uradno začeli postopek za iniciativo pri evropskih institucijah," so sporočili v gibanju My Voice, My Choice, ki je nastal na pobudi Inštituta 8. marec.

"Mi, državljani Evrope, smo morali ukrepati, ker EU in njeni politiki tega niso storili. Izboljšanje dostopa do varnega splava za milijone žensk po vsej Evropi in preprečevanje nepotrebnega trpljenja in smrtnih žrtev bi moralo biti glavna prednostna naloga EU."



Nika Kovač,

koordinatorka gibanja My Voice, My Choice

Dotično gibanje je že aprila zbralo potrebnih 1,2 milijona podpisov in tako zgradilo največjo feministično skupnost v Evropi.

Nika Kovač danes v Bruslju

© YouTube

Gibanje My Voice, My Choice je potrjene podpise danes tudi uradno oddalo Evropski komisiji, s čimer se bo začel uradni institucionalni postopek. "To bo vodilo do srečanja s komisarko za enakost Hadjo Lahbib v mesecu po predložitvi, do javne obravnave v Evropskem parlamentu v naslednjih treh mesecih in do uradnega odgovora na pobudo Komisije, ki bo orisal, katere ukrepe bo sprejela EU," so še poudarili v gibanju My Voice, My Choice.

Skupinska fotografija sodelujočih

© YouTube

Med tokratnimi govorkami v Bruslju so nastopile Nika Kovač, vodja gibanja My Voice, My Choice in koordinatorka kampanje, Severina, hrvaška pevka in balkanska pop ikona, Luisa Neubauer, vodilna nemška podnebna aktivistka (Petki za prihodnost), Belle de Jong, malteška aktivistka za pravice žensk do splava, Natasa Giamali, grška TV voditeljica in novinarka, in Lana Bobić, hrvaška feministka in borka za reproduktivne pravice.

Nika Kovač je izpostavila, da so več kot milijon podpisov pomeni, da je več kot milijon glasov, ki zahtevajo, da EU končno ukrepa. "Zaščititi mora ženske in sprejeti zakonodajo, ki bo pomagala zagotoviti varen in dostopen splav. To niso le glasovi za konkretne zakonodajne ukrepe, to so glasovi za Evropo enakosti, solidarnosti in sočutja. Glasovi za bolj pravično, svobodno in upanja polno prihodnost," je dejala.

Govorke pred novinarsko konferenco

© YouTube

Pomanjkanje dostopa do varnega splava v mnogih delih Evrope ne ogroža le fizičnega zdravja žensk, ampak njim in družinam povzroča tudi neupravičen ekonomski in psihični stres. Trenutno več kot 20 milijonov žensk v EU nima dostopa do varnega splava.

Omejevanje dostopa do splava posegov namreč ne prepreči, onemogoči le, da bi ti posegi bili varni. Ko splav ni dostopen, to med posamezniki ustvarja globoke razlike. Tisti, ki si to lahko privoščijo, si poseg, ko ga potrebujejo, plačajo ali pa odpotujejo v državo, kjer ga lahko opravijo. Tisti, ki teh sredstev nimajo, lahko v iskanju nevarnih alternativ ogrozijo svoje življenje. Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choicepa želi zagotoviti, da ima vsaka ženska, ki splav potrebuje, pravico do brezplačne in dostopne oskrbe.

Belle de Jong je na tiskovni konferenci predstavila grozljive razmere v njihovi državi: "Ženske na Malti so prisiljene skrivati, da so prekinile nosečnost. O tem ne morejo povedati niti svojim materam ali najbližjim prijateljem, saj je splav kaznivo dejanje. Stigma je še vedno prisotna. To vem iz lastne izkušnje. Veliko sem pisala o splavih na Malti, tudi o svojem. Ko sem o svoji izkušnji spregovorila na nacionalni televiziji, se je novinar do mene vedel izrazito sovražno, odziv gledalcev pa je bil silovit. Na srečo se javni prostor, ko gre za vprašanje splava, spreminja. Vse več ljudi razume, da ta boj ni le boj za splav, ampak boj za pravico do izbire: da ženske lahko dostojanstveno, varno in svobodno odločajo o svojem življenju. Kampanja My Voice, My Choice je v tem pogovoru ključna.”

"Ženske na Malti so prisiljene skrivati, da so prekinile nosečnost. O tem ne morejo povedati niti svojim materam ali najbližjim prijateljem, saj je splav kaznivo dejanje. Stigma je še vedno prisotna. To vem iz lastne izkušnje. Veliko sem pisala o splavih na Malti, tudi o svojem. Ko sem o svoji izkušnji spregovorila na nacionalni televiziji, se je novinar do mene vedel izrazito sovražno, odziv gledalcev pa je bil silovit."



Belle de Jong,

malteška aktivistka za pravice žensk do splava

Hrvaška glasbena zvezdnica Severina je na tiskovni konferenci poudarila, kako ponosna je, da so jo dekleta iz Inštituta 8. marec povabila, da postane del ekipe: "Oklevala nisem niti za trenutek, čeprav sem vedela, da me v javnosti čakajo žalitve in grožnje, to, da se bo vsak, ki se ima za bolj vernega, ali bolj Hrvata kot jaz, počutil dolžnega, da mi grozi."

Bila je prepričana, da sta sovraštvo in potreba po omejevanju svobode drugih in drugačnih stvar preteklosti. "A očitno to ni res," je dejala v svojem nagovoru v Bruslju. "Kot vedno so ženske prvi cilj. Nekateri mediji so me ignorirali, tako kot so ignorirali celotno kampanjo – vključno z ženskimi mediji. Verjetno zato, ker se bojijo žensk iz Slavonije ali deklet iz Zagreba, ki ne morejo uveljaviti svoje pravice do splava; preveč težka tema za revije z bleščečimi naslovnicami, na katerih smo vsi predvsem lepi in brezskrbni," je dodala.

Nika Kovač in Severina v Bruslju

© Črt Piksi

Severina je izpostavila, da so se naše matere borile za pravico do splava, ki so jo nato "v tako imenovani svobodni Hrvaški spremenili v prazno črko na papirju". Ženske je v mnogih bolnišnicah nanreč danes še vedno ne morejo uveljavljati. "Ne želimo, da bi prihodnje generacije imele manj pravic kot mi," je opozorila hrvaška pevka.

"Zgradili smo največje evropsko gibanje za pravice žensk in ni nas mogoče ustaviti," je še dejala Severina. "To je množično gibanje v imenu sto milijonov žensk. To je gibanje, zgrajeno na boju naših babic in naših mater. To je gibanje, s katerim bomo preprečili, da bi mlade evropske ženske odraščale kot drugorazredne državljanke."

"Zgradili smo največje evropsko gibanje za pravice žensk in ni nas mogoče ustaviti. To je množično gibanje v imenu sto milijonov žensk. To je gibanje, zgrajeno na boju naših babic in naših mater. To je gibanje, s katerim bomo preprečili, da bi mlade evropske ženske odraščale kot drugorazredne državljanke."



Severina,

hrvaška pevka

"Ne bomo se pustili razdeliti. Ne bomo se pustili zatreti," je bila jasna Luisa Neubauer, pisateljica in aktivistka za podnebno pravičnost iz Nemčije. "Vsaka žalitev, vsaka grožnja, vsak poskus nadzora nad nami le še okrepi našo solidarnost. Dokler bodo ženske napadali zato, ker so ženske, dokler bodo drugi določali pravila za našo prihodnost in naša telesa, se bomo upirale. Ne bomo več sprejemale sistema, ki cveti na izkoriščanju naših teles in uničevanju našega sveta. Zagovarjamo dostojanstvo. Zagovarjamo avtonomijo. Zagovarjamo druga drugo. In skupaj bomo pretresle Evropsko unijo in šle na živce vsem, ki nam še vedno odrekajo temeljne pravice."

Vztrajne aktivistke iz mnogih držav v Bruslju

© Črt Piksi

Anastasia Giamali, novinarka in televizijska osebnost iz Grčije pa je dodala, da so osnovne človekove pravice povsod ogrožene. "Naša dolžnost je, da se iz tega boja ne umaknemo. To, da ti ni mar, je privilegij. Zato se moramo boriti ne le za tiste, ki tega privilegija nimajo; boriti se moramo za vse nas," je opozorila.

"Mi, državljani Evrope, smo morali ukrepati, ker EU in njeni politiki tega niso storili. Izboljšanje dostopa do varnega splava za milijone žensk po vsej Evropi in preprečevanje nepotrebnega trpljenja in smrtnih žrtev bi moralo biti glavna prednostna naloga EU. Zato želimo, da politiki EU gibanje My Voice, My Choice razumejo kot trenutek, ko končno preidejo od besed k dejanjem in svoje državljane obravnavajo kot partnerje pri ustvarjanju svobodnejše, varnejše in pravičnejše Evrope," je zaključila Nika Kovač, koordinatorka gibanja My Voice, My Choice.

Videoposnetek novinarske konference si lahko v celoti ogledate na spodnji povezavi.

vR7EB7ZfzM0

PREBERITE TUDI: