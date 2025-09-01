Ste videli glasbeni video v podporo Gazi?

Spot za skladbo Ne odhajaj je dokaz, da v Gazi še vedno obstajajo upanje, ustvarjalnost, estetika in človečnost, čeprav se jih 78 let sistematično poskuša izničiti – danes z odkritim genocidom

Shod za Palestino v Ljubljani

© Janez Zalaznik

Mednarodna skupina 67 glasbenikov z vsega sveta je v sodelovanju s pevskimi zbori in z glasbeniki, ki se trenutno v Gazi borijo za življenje, posnela glasbeni videospot palestinske ljudske pesmi La Tetlaa’i (Ne odhajaj).

"Sporočilo projekta ni zgolj krik, da se prebivalcem Gaze čas izteka, niti samo simbol solidarnosti s tamkajšnjimi kulturnimi ustvarjalci. Videospot je predvsem dokaz, da v Gazi še vedno obstajajo upanje, ustvarjalnost, estetika in človečnost, čeprav se jih 78 let sistematično poskuša izničiti – danes z odkritim genocidom. Negovanje kulture je zato bistveni del palestinskega boja za ohranitev narodne identitete in obstoja naroda," so v sporočilu zapisali v Kolektivu Float 2 Gaza.

Kolektiv Float 2 Gaza

Videospot je eden ključnih projektov programskega sklopa Float 2 Gaza, ki je 7. avgusta festival Plavajoči grad spremenil v prostor neposrednega srečanja palestinskih ustvarjalcev z umetniki z vsega sveta. Po dogodku se je ekipa, ki je oblikovala ta sklop, povezala v odprt kolektiv, namenjen novim pobudam za podporo palestinskemu ljudstvu skozi kulturno sodelovanje.

Videospot hkrati poziva k mobilizaciji umetnosti in družbe v podporo palestinskemu ljudstvu. Od 1. do 14. septembra 2025 poteka mednarodna pobuda Global Art Mobilization, ki kulturnike in širšo javnost vabi, da svoje nastope, delovanje in vsakdanje življenje uporabijo kot dejanje protesta proti genocidu in molku.

FDDtC8CAn5c