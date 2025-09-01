1. 9. 2025 | Politika
Protestniki na Bledu / »Prenehajte oboroževati Izrael«
Protest ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF)
Bled
© Janez Zalaznik
Ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) so se na Bledu zbrali tudi protestniki in protestnice ter zahtevali prekinitev oboroževanja Izraela.
Več utrinkov s protestnega shoda v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.
