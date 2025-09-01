Iskanje brez piškotkov ni možno

Protestniki na Bledu / »Prenehajte oboroževati Izrael«

Protest ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF)

Bled

© Janez Zalaznik

Ob robu Blejskega strateškega foruma (BSF) so se na Bledu zbrali tudi protestniki in protestnice ter zahtevali prekinitev oboroževanja Izraela. 

Več utrinkov s protestnega shoda v fotogaleriji Janeza Zalaznika spodaj.

  • Slika 326622
  • Slika 326623
  • Slika 326624

