»Vlaganje v duševno zdravje je naložba, ki si je nobena država ne more privoščiti zanemariti«

Več kot milijarda ljudi živi z duševnimi motnjami, ki močno vplivajo na zdravje, pa tudi na gospodarstvo

Tedros Adhanom Ghebreyesus,generalni sekretar WHO

Več kot milijarda ljudi živi z duševnimi motnjami, ki močno vplivajo na zdravje, pa tudi gospodarstvo, so izpostavili v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO), kjer so danes objavili raziskavo Atlas 2024 in publikacijo Svetovno duševno zdravje danes. Večina ljudi ne dobi formalne duševne zdravstvene oskrbe, čeprav bi jo potrebovali.

Publikacija Svetovno duševno zdravje danes, ki vključuje zadnje podatke o razširjenosti in posledicah duševnih bolezni iz različnih študij, kaže, da je leta 2021 skoraj vsak sedmi na svetu živel z duševno motnjo.

Najbolj pogosti vrsti duševni motenj sta anksioznost in depresija. Prizadaneta ljudi vseh starosti in ravni dohodka, kažejo podatki, ki so jih zbrali pri WHO. Duševne motnje so nekoliko bolj pogoste (53,1 odstotka) pri ženskah kot moških, skoraj polovica pa se začne pred 18. letom.

Samomor, ki je glavni vzrok smrti med mladimi, predstavlja več kot odstotek vseh smrti na svetu.

Večina ljudi z duševnimi motnjami ne dobi formalne zdravstvene oskrbe. Tako je manj kot devet odstotkov ljudi s hudo depresivno motnjo po vsem svetu prejelo primerno zdravljenje.

Duševne motnje vplivajo tudi na gospodarstvo. Poleg precejšnjih stroškov za zdravljenje so še večji posredni stroški, zlasti zaradi izgubljene produktivnosti. Samo depresija in anksioznost svetovno gospodarstvo vsako leto staneta približno tisoč milijard dolarjev, so navedli v publikaciji.

WHO je opozorila, da je treba po vsem svetu nujno okrepiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju duševnega zdravja, pa tudi zmanjšati stigmo in odpraviti temeljne vzroke duševnih bolezni, so zapisali v sporočilu za javnost.

"Vlaganje v duševno zdravje pomeni vlaganje v ljudi, skupnosti in gospodarstva, torej je naložba, ki si je nobena država ne more privoščiti zanemariti," je poudaril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO je po štirih letih objavila tudi raziskavo Atlas duševnega zdravja 2024, v kateri so ocenili stanje na področju duševnega zdravja v 144 državah, med katerimi sicer ni Slovenije. Ugotovili so, da so povsod potrebne večje naložbe in ukrepi za zaščito duševnega zdravja.