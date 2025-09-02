Predsednik Evropskega sveta / »Slovenija je vodilna pri zavzemanju za zaščito ljudi v Gazi«

Slovenija je sprejela nadaljnje ukrepe proti Izraelu

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen

© Dati Bendo / WikiCommons / Evropski svet / EU

Slovenija je dejavna na mednarodni ravni, med drugim prevzema vodilno vlogo v prizadevanjih za zaščito ljudi v Gazi, je danes po srečanju s premierjem Robertom Golobom na gradu Strmol povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Golob je napovedal, da bo Slovenija skupaj s še nekaj državami sprejela nadaljnje ukrepe proti Izraelu.

"Slovenija ima zelo pomembno in dejavno vlogo na mednarodni ravni," je povedal Costa, pri čemer je izpostavil predsedovanje Slovenije skupini sredozemskih držav MED9 in njeno nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov.

Med drugim je dejal, da Slovenija prevzema vodilno vlogo pri prizadevanjih za zaščito ljudi končanje vojne v Gazi. Pozdravil je tudi njena prizadevanja za rešitev dveh držav.

Golob je medtem poudaril, da je stališče celotne slovenske vladajoče politike glede izraelskega ravnanja v Gazi enotno in da je bila Slovenija med prvimi evropskimi državami, ki je uvedla konkretne sankcije proti Izraelu.

"Te sankcije smo uvedli, ker je situacija, kakršna je v Gazi, nedopustna, nevzdržna ter spodjeda moralne temelje in vrednote, na katerih temelji Evropska unija in seveda tudi Slovenija. Za nas je nadaljevanje takšne situacije nekaj, česar si zahodni svet ne bi smel nikoli privoščiti," je poudaril.

Zato bo Slovenija vse države nagovarjala, da začnejo izvajati konkretne ukrepe, s katerimi bi pripomogli k zaustavitvi morije in humanitarne krize v Gazi, je dejal.

"Verjamem, da bomo lahko v naslednjih tednih v krogu podobno mislečih evropskih držav, pa tudi nekaterih izven Evrope uspeli izpeljati nekatere konkretne korake za pritisk na izraelsko vlado, da zaustavi to morijo in da začnemo počasi vračati mir na to področje," je še povedal.

Costa je v Sloveniji začel tritedensko turnejo po državah članicah unije. Z Golobom sta govorila tudi o ukrepih za okrepitev konkurenčnosti evropskega gospodarstva, trgovini, predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna EU in ruski agresiji na Ukrajino.

Predsednik Evropskega sveta, ki članice obiskuje v okviru priprav na prihodnja zasedanja Evropskega sveta, je dejal, da ga je premier seznanil s ključnima prednostnima nalogama Slovenije za prihodnje leto v okviru EU. To sta povečanje odpornosti in gospodarske konkurenčnosti.

Costa, ki se je iz Slovenije odpravil na Hrvaško, bo 20. oktobra skupaj z jordanskim kraljem Abdulahom tudi gost vrha MED9 v Portorožu, je napovedal premier.