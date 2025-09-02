Janez Janša / »Levičarska druščina je Bled zlorabila za sramotenje Slovenije«

Prvak opozicije Janez Janša je bil v odzivu na Blejski strateški forum (BSF) pričakovano nesramen, ministrica Tanja Fajon pa mu je odgovorila, da s tem žali tuje goste, saj so »prišli na Bled s sporočilom in hvaležnostjo do drže slovenske zunanje politike«

Predsednik SDS Janez Janša in Anže Logar sta bila na Blejskem strateškem forumu pred štirimi leti še nasmejana

© Željko Stevanić

To je bil definitivno najtežji forum, je ob zaključku jubilejne 20. izvedbe strateškega foruma na Bledu (BSF) danes dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot ključno sporočilo je izpostavila poziv voditeljem, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih svojo politiko gradi tudi Slovenija. Predsednik SDS Janez Janša pa je bil v svojem značilnem slogu v odzivu na BSF pričakovano žaljiv.

"Če potegnem pod črto, se mi zdi, da je to definitivno bil najtežji forum, najtežji v smislu vsebinskih razprav v času velikih kriz okoli nas, vojn, v času, ko je svet močno razdeljen, ko vidimo, da prevladuje predvsem moč, manj pravila, ko ni politične volje za spoštovanje mednarodnega prava, za končanje vojn," je na novinarski konferenci dejala Fajon.

V ospredju foruma so bila po njenih besedah vprašanja o položaju Evrope v svetu, o tem, kako jo narediti močnejšo, bolj enotno in povezano, predvsem pa, kako v ospredje postaviti osrednje vrednote, kot so humanost, spoštovanje človekovih pravic, demokracija, vladavina prava in spodobnost.

Prav s tem povezano je po njenih besedah tudi ključno sporočilo foruma - poziv voditeljem vseh držav, naj se zavedajo odgovornosti, spodobnosti in temeljnih vrednot, na katerih tudi Slovenija gradi tudi svojo politiko.

Tanja Fajon,

zunanja ministrica

Glede izrečenih kritik na račun EU, zlasti z vidika šibkosti, je menila, da je "potrebna predvsem ambicija, da se zavedamo izzivov in da se zavedamo, da mora Evropska unija še veliko narediti".

Forum je obenem po njenih besedah potrdil, da je Slovenija s svojo zunanjo politiko država, ki ima verodostojnost, ugled in je spoštovana v svetu.

Na forumu je sodelovalo več kot 2300 udeležencev iz 94 držav, 180 razpravljavk in razpravljavcev iz 48 držav, rekordno je bilo po njenih besedah tudi število akreditiranih novinarjev.

Tokratna izvedba foruma z naslovom Pobegli svet je bila že 20. po vrsti. Prvič so ga izvedli leta 2006 na pobudo nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla, ki mu je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve v ponedeljek tudi podelilo posebno priznanje.

Rupla sicer na Bled ni bilo, že pred tem pa je bil v pismu kritičen do slovenske zunanje politike in strategije.

Janša žaljiv do koalicije, predsednice republike in tujih gostov

Danes je kritiko na račun BSF naslovil tudi nekdanji premier Janez Janša. "Ko sva med vožnjo s čolnom na Blejski otok poleti 2005 z Dimitrijem Ruplom zasnovala Blejski strateški forum, si niti v sanjah nisva predstavljala, da ga bodo 20 let kasneje Nataša Pirc Musar in levičarska druščina zlorabljali za sramotenje Slovenije," je zapisal na omrežju X.

Fajon je v odzivu menila, da gre pri tem za žalitev tujih gostov, češ da so prišli na Bled s sporočilom in hvaležnostjo do drže slovenske zunanje politike.

Zunanja ministrica je sicer danes na Bledu opravila tudi vrsto dvostranskih in drugih srečanj.

Med drugim se je sestala z jordanskim zunanjim ministrom Ajmanom al Safadijem, egiptovskim zunanjim ministrom Badrom Abdelattyjem, tajnikom Svetega sedeža za odnose z državami Paulom Richardom Gallagherjem in posebnim predstavnikom EU za mirovni proces na Bližnjem vzhodu Christophom Bigotom.

Ob srečanju z ministrskimi kolegi iz držav Zahodnega Balkana in posebnimi odposlanci za to regijo pa je med drugim poudarila, da je Slovenija močna zagovornica pospešenega in učinkovitejšega procesa širitve EU, ki jo je označila za geostrateško nujnost, so sporočili na X.

