Objavili na tisoče dokumentov o primeru Epstein

Demokrati sicer opozarjajo, da je bila večina dokumentov že javno objavljena in da skušajo republikanci z objavo "prirediti predstavo"

Odbor ameriškega kongresa je v torek objavil več deset tisoč strani dokumentov, povezanih s politično občutljivim primerom pokojnega kontroverznega poslovneža Jeffreyja Epsteina. Gradivo v zvezi s primerom Epstein, ki povzroča glavobol predsedniku ZDA, je odboru za vladni nadzor predstavniškega doma avgusta posredovalo pravosodno ministrstvo.

Pristojni odbor predstavniškega doma je objavil, da mu je pravosodno ministrstvo dalo na voljo več kot 33.000 strani dokumentov, ki se nanašajo na pokojnega Epsteina, obtoženega spolnih zlorab mladoletnic. Za zdaj sicer ni znano, ali ti dokumenti vsebujejo prej neznane informacije v zvezi s primerom Epstein, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju časnika Washington Post je to prvi sveženj dokumentov, ki mu bodo verjetno sledile nadaljnje objave zaradi zahtev tako v demokratskih kot republikanskih vrstah po večji preglednosti v zadevi.

Demokratski član odbora Robert Garcia je sicer kritiziral objavo dokumentov, ki jo je odredil predsednik odbora, republikanec James Comer. Zatrdil je, da je bila večina dokumentov že javno objavljena in da skušajo republikanci z objavo "prirediti predstavo", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Epstein je Trumpa pred leti med drugim opisal kot tesnega prijatelja, medtem ko predsednik ZDA zanika kakršnokoli vpletenost v zlorabe mladoletnic.

Objava dokumentov sledi večmesečnim pritiskom na predsednika Donalda Trumpa, da objavi dokumente, potem ko se je med volilno kampanjo močno zavzemal za razkritje dosjejev v zvezi z Epsteinom, ki je leta 2019 v zaporu storil samomor.

Zlasti v desničarskih krogih ameriške družbe je Epsteinova smrt kljub uradnim ugotovitvam sprožila val zarot in ugibanj, saj je imel pokojni milijarder tesne stike z vplivnimi predstavniki ameriške družbe.

Odbor za vladni nadzor je v začetku avgusta nekdanjemu predsedniku ZDA Billu Clintonu in soprogi Hillary izdal poziv na zaslišanje o pokojnem Epstein. Clinton je v preteklosti letel z Epsteinovim letalom, tako kot sedanji predsednik Trump.

Zadnje mesece je v ZDA v središču pozornosti narava odnosa med Epsteinom in predsednikom Trumpom. Epstein je Trumpa pred leti med drugim opisal kot tesnega prijatelja, medtem ko predsednik ZDA zanika kakršnokoli vpletenost v zlorabe mladoletnic.

Najtesnejša sodelavka Epsteina, Ghislaine Maxwell, je med zaslišanjem julija letos v zaporu v ZDA zavrnila navedbe o morebitnem seznamu Epsteinovih strank. Obenem je dejala, da nikoli ni videla predsednika Trumpa, ki je v času zlorab prijateljeval z Epsteinom, da bi delal karkoli neprimernega.

