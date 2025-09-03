V nekaj tednih bi lahko popolnoma izginila ena najstarejših in največjih ledenih gora

Ena največjih ledenih gora počasi razpada. Skoraj 40 let po tem, ko se je odlomila od Antarktike.

Skoraj 40 let po tem, ko se je odlomila od Antarktike, je ogromna ledena gora z imenom A23a, ki velja za eno najstarejših in največjih ledenih gora, začela razpadati v toplejših vodah. V nekaj tednih bi lahko popolnoma izginila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V začetku tega leta je ogromna ledena gora tehtala nekaj manj kot tisoč milijard ton.

A23a se je leta 1986 odtrgala od Antarktike, a je kmalu nasedla v Weddellovem morju, kjer je ostala več kot 30 let. Leta 2020 se je od tam začela premikati in podobno kot velikane pred njo jo je močan tok odnesel po "ledeni ulici" naprej v južni del Atlantskega oceana.

Gmota zamrznjene sladke vode je bila tako velika, da je za kratek čas celo ogrozila prehranjevanje pingvinov na osamljenem otoku v južnem Atlantiku.

Danes je ledena gora za polovico manjša kot na začetku, a še vedno meri kar 1770 kvadratnih kilometrov in je na najširši točki široka 60 kilometrov.

V zadnjih tednih so se od ledene gore, ki se premika proti severu, odlomili ogromni kosi, veliki približno 400 kvadratnih kilometrov. Nekaj manjših kosov, ki pa so še vedno tako veliki, da lahko ogrozijo ladje, je v morju okoli A23a.

"Precej dramatično razpada. Rekel bi, da je na poti do končnega razpada. Voda je pretopla, da bi se ledena gora ohranila, zato se nenehno topi. Pričakujem, da se bo to nadaljevalo v prihodnjih tednih in da čez nekaj tednov ne bo več prepoznavna," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal oceanograf Andrew Meijers.

Dodal pa je, da so znanstveniki presenečeni, da se je gora sploh tako dolgo ohranila. "Večina ledenih gora ne pride tako daleč. Ta je res velika, zato je zdržala dlje in prišla dlje od drugih. A navsezadnje so vse obsojene na propad, ko zapustijo ledeno zaščito Antarktike," je pojasnil.

