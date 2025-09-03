»Moralno in človeško najbolj zavržna politika v zgodovini«

IZJAVA DNEVA

"Izraelska vojska, ki se ima za 'najbolj moralno vojsko na svetu', v Gazi izvaja šolski primer genocida, ki je po mnenju enega od njegovih raziskovalcev pripeljal do spoznanja o nevzdržni resničnosti, v kateri ima 'smrt večjo digniteto kot brutalno življenje v Gazi'."

"Izrael se danes ne more več prepričljivo sklicevati na to, da je še vedno žrtev, po tistem, ko je dobrega četrt stoletja etnično (o)čistil palestinsko ljudstvo in postajal postopoma demografsko in ozemeljsko vse večji. Ne le vodilni raziskovalci genocida na svetu, tudi osrednje mednarodne organizacije na področju človekovih pravic ne puščajo dvoma, da Izrael z genocidom v Gazi zasleduje najbolj moralno in človeško zavržno politiko v zgodovini."

(Sociolog Rudi Rizman o tem, da se Izrael danes ne more več prepričljivo sklicevati na to, da je še vedno žrtev; via Delova Sobotna priloga)