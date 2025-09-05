Pogovori z bogom

»Hm. G. Vlado Miheljak ima formalno opravljen nekakšen doktorat. Pa vseeno v biltenu udbomafije @SpletnaMladina tedensko piše take in podobne bedarije. Danes je namreč vsem jasno, da je bilo daleč najmanj zdrave pameti pri (baje super izobraženih) volivcih golobistov.«

— Odziv Janeza Janše na moje navajanje podatkov vzporednih volitev o razlikah v izobrazbi volivcev SDS in Svobode na volitvah v DZ leta 2022 (omrežje X, 31. 8. 2025)

Ej, ej, Janez Janša! Toliko let je že v politiki, pa se še ni naučil, da se je včasih bolje potuhniti in počakati, da neprijetne vsebine zvodenijo. Podatki vzporednih volitev veljajo zaradi narave in metode zajetja za reprezentativne in zanesljive, zato nihče, ki ima vsaj malo pojma o metodologiji, o njih ne dvomi. Seveda pa je osnova respondentova izreka. Zato je sicer mogoče tudi, da so se Janševi volivci nalašč želeli predstaviti za manj, nižje izobražene, kot so sicer. Mogoče že, a malo ali nič verjetno. O. K. Ko je Janša študiral splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je, kot je v neki pregledni analizi zapisal profesor obramboslovja dr. Malešič, še bila »za študij v glavnem značilna učna razčlemba ideoloških, doktrinarnih in normativnih postavk, ki so zadevale tedanji sistem obrambe in varnosti. Značilno je bilo razumevanje študija kot ’vojaškega’, saj je bilo to obdobje v razvoju varnostne kulture, v katerem je prevladovalo enačenje varnosti, obrambe in vojske.« V takem konceptu je seveda umanjkala distinkcija med vero in vednostjo, med empirijo in iluzijo, med analitično metodo in »političko nastavo«. A ker je bil v Sloveniji k sreči zametek obrambnih študij (izjemoma) lociran na nevojaški, družboslovni fakulteti (takratni FSPN, danes FDV), so mladi, ambiciozni obramboslo vci postopoma izrinili ofi -cirski kader, ki je še poučeval in indoktriniral dotičnega Janeza Janšo, ter razvili seriozno študijsko raziskovalno disciplino znotraj politologije oziroma družboslovja. A kakorkoli. Janša je bil, najverjetneje po lastni izbiri, oropan akademske kulture falzifikacije in potujevanja »zdravorazumskih uvidov«.

© Franco Juri

»Hm. G. Vlado Miheljak ima formalno opravljen nekakšen doktorat. Pa vseeno v biltenu udbomafije @SpletnaMladina tedensko piše take in podobne bedarije. Danes je namreč vsem jasno, da je bilo daleč najmanj zdrave pameti pri (baje super izobraženih) volivcih golobistov.«

— Odziv Janeza Janše na moje navajanje podatkov vzporednih volitev o razlikah v izobrazbi volivcev SDS in Svobode na volitvah v DZ leta 2022 (omrežje X, 31. 8. 2025)

Ej, ej, Janez Janša! Toliko let je že v politiki, pa se še ni naučil, da se je včasih bolje potuhniti in počakati, da neprijetne vsebine zvodenijo. Podatki vzporednih volitev veljajo zaradi narave in metode zajetja za reprezentativne in zanesljive, zato nihče, ki ima vsaj malo pojma o metodologiji, o njih ne dvomi. Seveda pa je osnova respondentova izreka. Zato je sicer mogoče tudi, da so se Janševi volivci nalašč želeli predstaviti za manj, nižje izobražene, kot so sicer. Mogoče že, a malo ali nič verjetno. O. K. Ko je Janša študiral splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito je, kot je v neki pregledni analizi zapisal profesor obramboslovja dr. Malešič, še bila »za študij v glavnem značilna učna razčlemba ideoloških, doktrinarnih in normativnih postavk, ki so zadevale tedanji sistem obrambe in varnosti. Značilno je bilo razumevanje študija kot ’vojaškega’, saj je bilo to obdobje v razvoju varnostne kulture, v katerem je prevladovalo enačenje varnosti, obrambe in vojske.« V takem konceptu je seveda umanjkala distinkcija med vero in vednostjo, med empirijo in iluzijo, med analitično metodo in »političko nastavo«. A ker je bil v Sloveniji k sreči zametek obrambnih študij (izjemoma) lociran na nevojaški, družboslovni fakulteti (takratni FSPN, danes FDV), so mladi, ambiciozni obramboslo vci postopoma izrinili ofi -cirski kader, ki je še poučeval in indoktriniral dotičnega Janeza Janšo, ter razvili seriozno študijsko raziskovalno disciplino znotraj politologije oziroma družboslovja. A kakorkoli. Janša je bil, najverjetneje po lastni izbiri, oropan akademske kulture falzifikacije in potujevanja »zdravorazumskih uvidov«.

Janša zapiše, da ima podpisani Miheljak »formalno opravljen nekakšen doktorat«. No, tema »nekakšnega doktorata« so, mimogrede, kompleksna in zapletena spoznavnoteoretska in znanstvenoteoretska vprašanja psihologije. S katerimi se Janša iz razumljivih razlogov ne želi ali ne (z)more spopasti.

In seveda in nujno je bil doktorat »formalno opravljen«. Kar pomeni, da po protokolih, ki bolj ali manj univerzalno veljajo na vseh akreditiranih vseučiliščih: pri sestavljanju komisij, pri preverjanju dispozicije, utemeljevanju teze in končnem zagovoru ter promociji. No, obstajajo pa tudi »neformalno« pridobljeni doktorati. Denimo diplomant SLO in DS Janez Ivan Janša ga je hipno pridobil in doživel slavnostno promocijo v Prištini. Najzahtevnejša naloga pridobitve naziva je bila, da si je doktorski kandidat Janez Ivan pred slavnostno podelitvijo na glavo poveznil akademski baret in ogrnil togo. In moram reči, da mu je oboje zelo pristajalo.

A vse to ni pomembno. Zares pomembno in skrb zbujajoče je, da politik, ki je že vodil tri vlade in naskakuje četrto, ne loči med formalno izobrazbo in »zdravo pametjo«. Ali pa ima, kot je svoj čas imel neki drugi »kaplar« iz evropske zgodovine, izrazito averzijo do formalne izobrazbe, omike in kulture. In ob tem celo računa, da je »zdrava pamet« nekaj pozitivnega. Oziroma, kot je svoj čas zapisal znani nemški obramboslovec J. W. Goethe: »Siva je, dragi prijatelj, vsa teorija, zeleno pa je drevo zdravega razuma.« No, drugi znani nemški obramboslovec G. W. F. Hegel pa ni ravno verjel v zdravo pamet. »Kajti to, kar ljudje imenujejo zdrava ljudska pamet ... je pogosto nekaj bolj nezdravega. Zdrava ljudska pamet vsebuje maksime svojega časa. ... Zdrava ljudska pamet predstavlja način mišljenja nekega časa in vsebuje vse predsodke tega obdobja.«

Zato je treba zaskrbljeno ugotoviti, da je Janša postal res površen. Če »golobistom«, kot jih poimenuje, očita pomanjkanje zdrave pameti, jim poklanja (tudi po mojem mnenju) prevelike in preveč nekritične komplimente. Ne le dovolj, ampak do obisti prežeto z zdravo pametjo pa je njegovo ljudstvo. Vsak, ki je spremljal dogajanje pred celjskim sodiščem, se je lahko prepričal. Simbioza med Janšo in njegovimi verniki spominja na kulte znotraj ameriške religiozne mnogoterosti, kjer sledilci prerokom izkazujejo slepo podporo in lojalnost. Sama organizacija in logika delovanja Janševega ljudstva v Sloveniji sta še najbolj podobni delovanju in organizaciji fundamentalnih pripadnikov Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni oziroma tako imenovanih mormonov. In tudi sodni procesi proti Janši potekajo v podobni scenografiji pred sodišči kot pred leti postopki proti zloglasnemu preroku Warrnu Jeffsu. Oboji sledilci so tudi ob najhujših obtožbah prepričani, da so njihovi voditelji in preroki posvečeni božji izbranci, ki so po krivici procesirani.

Krivosodje pač.