Monopolizacija desnega televizijskega prostora

V bitki desnih ameriških medijev Newsmax toži Fox News in zahteva konec monopolnega obnašanja

Konservativni Trumpu naklonjen medij Newsmax je v sredo na zveznem sodišču v Miamiju vložil tožbo proti konservativni televiziji Fox News, ki ji očita monopolizacijo trga desno usmerjenih televizij. Newsmax zahteva denarno odškodnino in konec monopolnega obnašanja, poročajo ameriški mediji.

Tožba trdi, da Fox News izvaja načrt za ohranitev svojega prevladujočega položaja na trgu desno usmerjenih plačljivih televizijskih novic v ZDA z izključevanjem konkurence. Fox News izkorišča svojo tržno moč, da distributerje prisili, da ne prenašajo vsebin drugih desnih televizij in jih odrivajo na obrobje, trdijo.

Newsmax Fox obtožuje več protikonkurenčnih ravnanj: dodeljevanje dostopa do vsebin Foxa, če distributerji ne prenašajo drugih desničarskih kanalov, nalaganje pristojbin, če distributerji prenašajo druge kanale, in postavljanje ovir v pogodbah o prenosu, ki drugim kanalom preprečujejo konkurenco. Newsmax trdi, da bi lahko dosegel večji tržni uspeh, če ne bi bilo teh ukrepov.

Ustanovitelj in lastnik Newsmaxa Christopher Ruddy je v izjavi za CNN povedal, da so časi, ko je Fox lahko izvajal taktiko zastraševanja, minili. "Menili smo, da moramo vložiti tožbo, odločitev pa bomo seveda prepustili sodišču," je izjavil podpornik predsednika Donalda Trumpa Ruddy. Fox News je odgovoril, da Newsmax ne more s tožbo rešiti svojih neuspehov na trgu.

Fox in Newsmax si prizadevata pridobiti Trumpu naklonjene volivce s ponavljanjem predsednikove agende. Pri tem Fox News ohranja vodstvo, čeprav ga Trump toži zaradi poročanja časopisa Wall Street Journal, ki je del medijskega imperija Fox v lasti Avstralca Ruperta Murdocha. Novice na Fox News so najbolj gledane v ZDA nasploh.

