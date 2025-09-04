Našli sliko, ki so jo ukradli nacisti

Skoraj 80 let po koncu 2. svetovne vojne je par iz Argentine vrnil sliko, ki so jo opazili v nepremičninskem oglasu za hišo

Fotografija, ki je oglaševala prodajo hiše. Na steni visi znamenito ukradeno delo italijanskega umetnika Giuseppeja Ghislandija Portret gospe.

© Robles Casas & Campos

Skoraj 80 let po koncu 2. svetovne vojne je par iz Argentine v sredo vrnil sliko, ki so jo med vojno nacisti ukradli na Nizozemskem, poroča britanski BBC. Sliko so avgusta opazili v nepremičninskem oglasu za hišo. Po objavi odkritja v medijih sta jo lastnika skrila, policija pa nato našla šele po večkratni preiskavi hiše.

Gre za sliko z naslovom Portret gospe iz 18. stoletja italijanskega umetnika Giuseppeja Ghislandija.

Sliko so avgusta opazili na spletni strani nepremičninskega agenta v oglasu za hišo hčerke nacista, ki je po vojni pobegnil v Argentino. Sedaj že pokojni Friedrich Kadgien je bil eden glavnih svetovalcev Hermanna Göringa, desne roke nemškega nacističnega vodje Adolfa Hitlerja, ki je po Evropi pokradel več tisoč umetniških del.

Po objavi v medijih o najdbi pogrešane slike je policija v hiši sprva ni našla, saj sta jo lastnika skrila. Lokalni medij je poročal, da je bila na njenem mestu na steni obešena tapiserija.

Patricia Kadgien in njen soprog sta po večdnevni policijski preiskavi in večkratni hišni preiskavi v sredo sliko vendarle vrnila preko svojega odvetnika. Zaradi oviranja preiskave sta bila oba v hišnem priporu, sedaj pa ju verjetno čaka obtožba zaradi "prikrivanje kraje v okviru genocida". Trdita sicer, da sta zakonita latnika slike, ki sta jo podedovala.

V Argentino so po vojni pobegnili mnogi nacisti

Po poročanju lokalnih medijev so v času nemške okupacije Nizozemske nacisti sliko odvzeli judovskemu trgovcu z umetninami v Amsterdamu Jacquesu Goudstikkerju, ki je med begom pred nacisti umrl leta 1940. Njegovo zbirko so nato nacisti prodali. Nekaj del iz zbirke so po vojni našli v Nemčiji in so sedaj razstavljena v Amsterdamu kot del nizozemske nacionalne zbirke.

Po ocenah strokovnjaka Ariela Bassana, ki se je ukvarjal s primerom, je delo glede na starost v dobrem stanju. Nastalo je leta 1710, po poročanju lokalnih medijev pa je ocenjeno na okoli 50.000 dolarjev (okoli 43.000 evrov).

V preiskavah drugih nepremičnin v lasti družine so po navedbah tožilstva našli še nekaj umetniških del, ki bi lahko bila ukradena med drugo svetovno vojno. Gre za dve sliki in vrsto risb in grafik iz 19. stoletja, ki so jih našli v hiši sestre Kadgien.

V Argentino so po vojni pobegnili mnogi nacisti, ki so tam živeli pod lažnimi imeni. Med njimi je bil tudi Adolf Eichmann, eden glavnih organizatorjev holokavsta v nacistični Nemčiji. Njega so sicer našli in usmrtili leta 1962 zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti.

feJfpib4Swk