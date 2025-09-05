Kako gostiti le goste, ki ne podpirajo genocida

Pavšalno priporočilo

Na Bledu je potekal protest zoper genocidno politiko izraelske vlade in vojske.

© Borut Krajnc

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je objavil priporočilo ponudnikom v turizmu, s katerim je zbudil precej pozornosti, v njem pa jih opozarja, da je diskriminacija pri zagotavljanju turističnih storitev prepovedana. »Kakršnokoli pogojevanje storitev z izražanjem političnih stališč ali drugih osebnih okoliščin je v nasprotju z zakonom,« je poudaril. Dodal je še: »Povod za priporočilo je bil dogodek, v katerem naj bi bil ponudnik turistične nastanitve rezervacijo pogojeval s pisnim negativnim izražanjem gostov do politike države Izrael.«

Glede na to, da je priporočilo zbudilo kar nekaj pozornosti, smo zagovornika vprašali, s čim je ponudnik nastanitve izvajal diskriminacijo in zakaj zagovornik pri utemeljitvi uporablja pogojnik, da »naj bi bil« ponudnik neprimerno pogojeval rezervacijo. V javnosti je bil ponudnik takrat že razkrit, gre za lastnika zasebnega hotela na Bledu, ki so se ga lotili zlasti na Planetu TV, kjer urednikuje Uroš Urbanija, razvpiti direktor urada za komuniciranje pod zadnjo Janševo vlado, kasneje tudi direktor TV Slovenija.

Od zagovornika smo dobili pojasnilo, da v konkretnem primeru sploh »ni izvedel postopka ugotavljanja diskriminacije in zato tudi ni preverjal dejanskega stanja«, priporočilo pa je sestavil le na podlagi pisma, ki ga je gostja poslala na veleposlaništvo na Dunaju. V njem je navedla, da je pri rezervaciji sobe v blejskem hotelu dobila sporočilo, v katerem jo, upoštevajoč, da se ukvarja z judovsko kulturno zgodovino, obveščajo: »V naši vili zavzemamo odločno stališče proti genocidu palestinskega naroda, ki ga izvaja država Izrael. Ne sprejemamo nikogar, ki je povezan z izraelsko državo, razen če ni izrecno izrazil nasprotovanja njenim dejanjem v zvezi z genocidom palestinskega naroda.« Pri tem so jo vprašali, ali rezervacijski postopek nadaljujejo, kar je zavrnila, ker je menila, da gre za antisemitizem.

V dogajanje se je po pisanju STA »kot mediator« vključil Judovski kulturni center v Ljubljani, ki ga vodi Robert Waltl, in sporočil, da se je hotelir opravičil, povedal, da je želel zgolj izraziti »osebno bolečino ob trpljenju nedolžnih ljudi«, ter zagotovil, da bo v prihodnje »tovrstne osebne poglede izražal ločeno od poslovne komunikacije«. Iz navedenega mnenja je očitno, da v centru nasprotovanje genocidu reducirajo na hotelirjev osebni pogled.

Ob zagovornikovem pavšalnem priporočilu se postavlja več vprašanj, zlasti, ali so ponudniki v turizmu res primorani gostiti vse, tudi bolj ali manj odkrite podpornike genocida. Je podpora genocidne politike Izraela res varovana osebna okoliščina, kot namiguje zagovornik? Da Izrael izvaja genocid, so doslej potrdile številne mednarodne ustanove, pred dnevi Mednarodno združenje strokovnjakov za genocid.

V Pravni mreži za varstvo demokracije se strinjajo, da ponudniki storitev ne smejo pogojevati z izjavami o političnih vprašanjih zgolj skupini ljudi, opredeljeni po verski, nacionalni ali drugi pripadnosti, imajo pa pravico do svobodnega izražanja in svobodne gospodarske pobude, znotraj katerih imajo pravico do političnih stališč. Njihove pravice so omejene s pravicami drugih, v tem primeru s pravico do enake obravnave strank na podlagi osebnih okoliščin. Odnos do genocida, zločinov zoper človečnost ali delovanja posamezne države pa ni osebna okoliščina, saj po sodni praksi prepričanje sestavlja »skupek med seboj povezanih misli, pojmov, sodb o temeljnih, splošnih vprašanjih sveta, družbe, človeka«. Vrhovno sodišče je celo zapisalo, da »ni videti razloga, da bi zakonodajalec v okviru prepovedi diskriminacije varoval prav vsako človekovo sodbo o katerikoli okoliščini ali osebni pogled na katerokoli okoliščino«.

V Pravni mreži za varstvo demokracije ponudnikom v turizmu predlagajo konkretno rešitev: pred rezervacijo nastanitve lahko navedejo splošno klavzulo, ki jo dajo na vpogled vsakemu gostu. Na primer: »Nikoli nisem sodeloval/-a pri genocidu, hudodelstvih zoper človečnost, vojnih hudodelstvih, agresiji ali drugih kaznivih dejanjih zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije. Nikoli nisem zanikal/-a, zmanjševal/--a pomena, odobraval/-a, opravičeval/-a, smešil/-a ali zagovarjal/-a genocida, holokavsta, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev, agresije ali drugih kaznivih dejanj zoper človečnost, kot so opredeljena v pravnem redu Republike Slovenije.«