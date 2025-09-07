»Putina se v Rusiji bojijo vsi, od najbogatejšega oligarha do najnižjega uradnika«

IZJAVA DNEVA

"Putin nima nobenih veščin za politika. Še naprej deluje na način agenta ruske obveščevalno varnostne službe KGB, torej s prisilo, bodisi prisilo podkupovanja ali izsiljevanja in na ta način tudi vodi državo in mednarodne odnose. "

"Putin je dober agent KGB, saj ima sposobnost vsakega, s katerim pride v stik, pripraviti, prisiliti k temu, da naredi prav to, kar si sam želi. Ni mu treba osvojiti src in misli svojega naroda, dovolj je, da vcepi strah v ljudi. In v slednjem je zelo uspešen. V Rusiji se ga bojijo vsi, od najbogatejšega oligarha do najnižjega uradnika. Strah jih je, da jim bo, če bodo naredili kaj narobe, stregel po življenju. On je majhen človek tako v fizičnem smislu kot v vrednostnem. In ljudi lahko obvladuje zgolj s svojo brutalnostjo, ki jo je v Rusiji izpopolnil do potankosti."

"Dober je v svoji vlogi diktatorja, saj ima odlične totalitarne represivne sposobnosti, a to ne pomeni, da je Rusija, če bi jo vodil kdo drug, obsojena na to, da je kriminalna diktatura. Zdaj jo pač vodi diktator, ki je kriminalec."

(Britansko-ameriški poslovnež William (Bill) Browder, ki je ravnanje ruske države občutil na lastni koži, o tem, kakšen je ruski predsednik Vladimir Putin; v intervjuju za N1)