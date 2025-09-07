»Slovenija stoji ob strani Ukrajini«

V Evropi se, tudi iz Slovenije, vrstijo obsodbe ruskih napadov na Ukrajino

V Evropi se vrstijo obsodbe ruskih napadov na Ukrajino, ki so zahtevali štiri življenja, najsiloviteje pa je bil na udaru Kijev. V Bruslju menijo, da se Moskva posmehuje prizadevanjem za mir in da nima namena končati vojne. Obsodbi napadov se je pridružila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je izrazila sožalje žrtvam napadov.

Kot je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, so bili v ruskem "neusmiljenem zračnem napadu" po vsej državi ubiti štirje ljudje, najmanj 44 ljudi je ranjenih. Obenem je dejal, da so uskladili diplomatska prizadevanja, nadaljnje korake in stike s partnerji, da bi zagotovili ustrezen odziv.

Iz evropskih prestolnic medtem prihajajo obsodbe najsilovitejšega ruskega zračnega napada na Ukrajino doslej, v katerem je ruska stran uporabila več kot 800 dronov in raket.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila napad, v katerem je Moskva ciljala tako vladne stavbe kot civilne domove. "Kremelj se znova posmehuje diplomaciji, tepta mednarodno pravo in ubija brez razlikovanja," je zapisala na družbenem omrežju X, ob tem pa dodala, da Evropa stoji ob strani Ukrajini in jo bo še naprej v celoti podpirala.

"Ubijanje se mora končati," je še dejala von der Leyen.

"Govoriti o miru, medtem ko se bombardiranje stopnjuje in napadajo vladne stavbe in domove - to je Putinova različica 'miru'. Rusija je začela to vojno in Rusija se odloča, da jo bo nadaljevala," je dejal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa, ki se je zavzel za okrepitev ukrajinske obrambe in povečanje pritiska na Rusijo z dodatnimi sankcijami.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je menila, da je današnji napad na Kijev "del jasnega vzorca stopnjevanja". "Vsak ruski napad je premišljena izbira in sporočilo: Rusija si ne želi miru," je zapisala na omrežju X.

Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je sporočil, da se Rusija "vse bolj zaklepa v logiko vojne in terorja". Kot je dodal, je v mislih s žrtvami in njihovimi bližnjimi, potem ko je Rusija na Ukrajino izstrelila "stotine brezpilotnih letalnikov in ducat raket", pri čemer je ciljala tudi stanovanjska območja in sedež vlade.

Britanski premier Keir Starmer pa je v obsodbi ruskih napadov na Ukrajino dejal, da ti kažejo, da ruski predsednik Vladimir Putin "ne misli resno glede miru". "Zgrožen sem nad zadnjim brutalnim nočnim napadom na Kijev in po vsej Ukrajini," je Starmer dejal v izjavi.

Ruske napade je obsodila tudi slovenska zunanja ministrica Fajon. Po njenem prepričanju se "Rusija z nadaljnjim terorjem in podaljševanjem vojne posmehuje mednarodnim prizadevanjem za premirje in mir". Ministrica je zatrdila, da bodo še naprej izvajali pritisk na Rusijo, da ustavi vojno.

Ob tem je izrazila najgloblje sožalje družinam žrtev in hitro okrevanje ranjenim. Zagotovila je tudi, da Slovenija stoji ob strani Ukrajini.