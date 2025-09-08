Srbija / »Vojaško sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško povečuje napetosti«

Beograd kritičen do sporazuma o vojaškem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško

Srbsko zunanje ministrstvo se je v nedeljo kritično odzvalo na v petek podpisani sporazum o vojaškem sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško, češ da ta povečuje napetosti. Do sporazuma je bil oster tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je prepričan, da je uperjen proti Srbiji, poročajo srbski mediji.

Obrambni minister Borut Sajovic je s hrvaškim kolegom Ivanom Anušićem v petek podpisal sporazum o vojaškem sodelovanju. Hrvaška je pred tem marca sklenila sporazum o vojaškem sodelovanju tudi z Albanijo in Kosovom, medtem ko je Srbija v začetku aprila tovrsten dogovor sklenila z Madžarsko.

Zunanje ministrstvo v Beogradu je v nedeljo po poročanju srbske tiskovne agencije Beta izrazilo zaskrbljenost ob podpisu sporazumov o vojaškem sodelovanju med državami v okolici.

Takšne poteze je po njihovih besedah mogoče razumeti kot oblikovanje vojaških blokov in zavezništev, usmerjenih proti tretjim stranem, kar da prispeva k povečanju napetosti in poglabljanju delitev.

"Menijo, da imajo pravico vmešavati se v naše zadeve, na Kosovu. Ko sklepate zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepate, gotovo ne proti Avstrijcem."



Aleksandar Vučić,

srbski predsednik

V sporočilu za javnost so med drugim izpostavili "pomanjkanje transparentnosti in odsotnost običajnih posvetovanj glede teh sporazumov" ter ocenili, da takšni sporazumi pošiljajo negativna sporočila v regiji in izražajo nerazumevanje za izključitev nekaterih držav iz tovrstnih oblik sodelovanja.

"Menijo, da imajo pravico vmešavati se v naše zadeve, na Kosovu. Ko sklepate zavezništvo s Hrvati, je jasno, proti komu ga sklepate, gotovo ne proti Avstrijcem," je o sporazumu v petek med gostovanjem na srbski televiziji Pink dejal Vučić.

Takšni sporazumi so po njegovem usmerjeni "neposredno proti interesom srbskega naroda". Primerjal jih je s sporazumi, ki so jih države sklepale pred vojnami v prejšnjem stoletju.

Do sporazuma med Slovenijo in Hrvaško je bil v petek kritičen tudi razrešeni predsednik entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske Milorad Dodik. Dejal je, da se Slovenija želi vmešavati v odnose v drugih državah, in dodal, da "vemo, kako se je končalo", ko je v preteklosti "želela uveljaviti svojo voljo".