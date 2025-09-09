Nova pravila gibanja

V Ljubljani bodo danes odprli 40. mednarodni literarni festival Vilenica

Letošnji nagrajenec Georgi Gospodinov

© georgigospodinov.com

V Ljubljani bodo danes odprli 40. mednarodni literarni festival Vilenica, letos s temo Nova pravila gibanja. Festival bo tudi tokrat ponudil literarna branja in pogovore z domačimi in tujimi avtorji, glavna gosta sta nagrajenec Georgi Gospodinov in slovenska avtorica v fokusu Maja Haderlap. S podelitvijo istoimenske nagrade se bo sklenil v soboto.

Letošnjo Vilenico bodo odprli v Cankarjevem domu s podelitvijo nagrade Srednjeevropske pobude (SEP), ki ponuja priložnost mladim avtorjem za širitev v tuje jezike. Tokrat so jo namenili domači avtorici, saj jo bo prejela pesnica, prozaistka in antropologinja Ana Svetel, ki po mnenju žirije sodi med ključne avtorske glasove. Preostali nagrajenci od leta 2016 dalje pa so predstavljeni v letos izdani Antologiji vileniških nagrajencev SEP.

Osrednjo temo Nova pravila gibanja bodo letošnji vileniški gosti pretresali na četrtkovi okrogli mizi na Društvu slovenskih pisateljev, ki festival tudi organizira, na programu pa je tudi vsakoletni mednarodni komparativistični kolokvij, letos z naslovom Sodobne metode v teoriji verza.

Med približno ducatom dogodkov, s katerimi bo festival segel še v Sežano, Koper, Trst in Evropsko prestolnico kulture Novo Gorico, bodo pretežno literarna branja letošnjih gostov. Med njimi so tudi trije katalonski avtorji Maria Josep Escriva, Biel Mesquida in Francesc Seres, saj so pozornost usmerili tudi na katalonsko književnost in izdajo vsakokratne antologije.

Vsi gosti so predstavljeni v festivalskem zborniku, iz katerega tokrat ne bodo izbrali dobitnika kristala vilenice, ampak so ga ob jubileju namenili idejnemu očetu festivala Aleksandru Peršolji. Glavno nagrado Gospodinovu bodo podelili na sobotnem zaključku v kraški jami Vilenica.