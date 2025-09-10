Trump / »To ni bila moja odločitev, temveč odločitev Netanjahuja«

Ameriški predsednik Donald Trump je poudaril, da se je za napad na vodstvo Hamasa v Katarju odločil le izraelski premier Benjamin Netanjahu, sam pa s tem ni imel nič

Ameriški predsednik Trump in izraelski premier Netanjahu s prvima damama držav

© Ameriška ambasada v Tel Avivu / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v objavi na družbenem omrežju Truth Social zagotovil, da se je za napad na vodstvo Hamasa v Katarju odločil le izraelski premier Benjamin Netanjahu, sam pa s tem ni imel nič. "Nisem navdušen nad celotno situacijo," je še dejal, potem ko je že Bela hiša sporočila, da Trump obžaluje napad v Katarju.

"Hočemo vrnitev talcev, a nismo navdušeni nad tem, kako se je to danes odvilo," je pozno zvečer dejal novinarjem v restavraciji ter napovedal, da bo danes podal daljšo izjavo.

"To je bila odločitev predsednika vlade Netanjahuja, ni bila moja odločitev," je še pred tem na omrežju Truth Social objavil Trump in Katar pohvalil kot močnega zaveznika in prijatelja ZDA.

Katar, ki posreduje pri pogajanjih med Izraelom in Hamasom, je med drugim Trumpu podaril letalo boeing 747.

Trump je v svoji objavi v pretežni meri ponovil predhodne izjave tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt.

"Na žalost je bilo opozorilo prepozno, da bi ustavilo napad."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Potrdil je, da jih je Izrael vnaprej obvestil o načrtovanem napadu, nakar je svojega odposlanca Steva Witkoffa pooblastil, naj nemudoma obvesti Katarce. "Na žalost je bilo opozorilo prepozno, da bi ustavilo napad," je objavil Trump.

Hamas je sporočil, da je v napadu umrlo šest ljudi, med njimi tudi član katarskih varnostnih sil, vendar je skupina povedala, da je njeno vodstvo preživelo.

Izraelska vojska je po lastnih navedbah izvedla natančen napad na visoke voditelje Hamasa. Izraelski mediji so poročali, da je v operaciji sodelovalo 15 izraelskih lovskih letal.

"Enostransko bombardiranje Katarja, suverene države in tesnega zaveznika ZDA, ki si zelo prizadeva in pogumno tvega z nami, da bi posredoval za mir, ne prispeva k uresničevanju ciljev Izraela ali Amerike," je objavil Trump.

Leavitt je pred tem dejala, da je Trump govoril z emirjem in premierjem Katarja ter se jima zahvalil za podporo in prijateljstvo do ZDA ter jima zagotovil, da se kaj takšnega na njunem ozemlju ne bo ponovilo.

Na koncu objave je Trump še dodal, da je uničenje Hamasa, ki izkorišča bedo prebivalcev Gaze, vreden cilj ter zahteval, da Hamas takoj vrne vse talce.