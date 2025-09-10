Kosovo bo z Albanijo ustanovilo skupno vojsko, Srbija je to označila za grožnjo

Krepitev kosovske vojske

Kosovo bo z albansko vojsko ustanovilo skupno vojaško enoto, je pred dnevi med predstavitvijo obsežnega načrta za krepitev kosovske vojske napovedal kosovski premier Albin Kurti. Beograd je napoved označil za neposredno grožnjo Srbiji, poročajo srbski in kosovski mediji.

"Za svojo vojsko bomo v naslednjem štiriletnem mandatu namenili proračun v višini več kot milijardo evrov," je v nedeljo po poročanju kosovskega portala Kosovo Online na seji glavnega odbora vladajoče stranke Samoopredelitev izjavil Kurti.

Kot je še dejal, bodo poglobili in razširili mednarodno dvostransko in večstransko sodelovanje z državami članicami Nata ter zagotovili delovanje tovarne streliva in razvoj kosovske vojaške industrije, vključno z razvojem vojaških dronov.

Krepitev vojske bo Kosovo po Kurtijevih besedah doseglo tudi z nakupom orožja, usposabljanjem in izobraževanjem na Kosovu, v sodelovanju z Albanijo in na najuglednejših vojaških akademijah v partnerskih državah.

"Za svojo vojsko bomo v naslednjem štiriletnem mandatu namenili proračun v višini več kot milijardo evrov."



Albin Kurti,

kosovski premier

Ob tem je še napovedal, da bodo ustanovili skupno vojaško enoto z albanskimi oboroženimi silami in pospešili rekrutiranje novih kadetov.

Na Kurtijeve besede se je v začetku tedna po poročanju srbskega časnika Danas ostro odzval vodja urada srbske vlade za Kosovo Petar Petković.

Vojaško zvezo, ki jo je napovedal Kurti, je ocenil kot "neposredno grožnjo Srbiji in srbskemu narodu" ter za nov poskus oblikovanja tako imenovane Velike Albanije in destabilizacije regije.

Dodal je, da se vse to dogaja pred očmi celotne mednarodne skupnosti, ki da se ni odzvala niti na vojaški sporazum, ki ga je Priština sklenila s članicama Nata Hrvaško in Albanijo.

Kosovo je sporazum o vojaškem sodelovanju s Hrvaško in Albanijo sklenilo marca, minuli teden pa je Hrvaška tovrsten sporazum sklenila s Slovenijo. Srbija je v začetku aprila medtem sklenila sporazum o vojaškem sodelovanju z Madžarsko.

Politično življenje na Kosovu je sicer blokirano, odkar je na februarskih parlamentarnih volitvah zmagala Kurtijeva stranka, ki pa ni dobila večine v parlamentu.

Kosovski poslanci so konec avgusta po 57 neuspešnih glasovanjih izvolili predsednika novega sklica parlamenta, ne pa tudi srbskega podpredsednika parlamenta. Kljub temu so razglasili, da se je ustanovna seja končala. Ustavno sodišče je nato po pritožbi Srbske liste minuli teden do 30. septembra prepovedalo vse nadaljnje postopke glede dela skupščine in oblikovanja nove vlade.