Je ogrožena tudi varnost Poljske?

Poljska po sestrelitvi dronov zaprosila za nujno posvetovanje zaveznic

Poljski premier Donald Tusk je zaskrbljen nad invazijo ruskih dronov v zračni prostor Poljske

Poljska je zvezo Nato zaprosila za aktivacijo 4. člena severnoatlantske pogodbe o nujnem posvetovanju, je danes sporočil poljski premier Donald Tusk, potem ko so v poljski zračni prostor ponoči vstopili ruski droni. Sestreljeni ostanki enega od njih so na vzhodu države poškodovali stanovanjsko stavbo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Zavezniška posvetovanja, na katera se sklicujem, so zdaj dobila obliko uradne prošnje za uveljavitev 4. člena severnoatlantske pogodbe," je poslancem parlamenta v Varšavi povedal Tusk.

Po 4. členu lahko članice Nata zaprosijo za nujne pogovore z zaveznicami, če menijo, da je ogrožena njihova varnost, ozemeljska celovitost ali politična neodvisnost.

Po besedah Tuska so sicer ponoči zabeležili 19 kršitev poljskega zračnega prostora, sestrelili pa so tri brezpilotnike.

Pri tem so poljski vojski pomagala tudi nizozemska letala F-35, je sporočil nizozemski premier Dick Schoof. "Nizozemska stoji z ramo ob rami naši zaveznici iz Nata, Poljski," je zapisal na omrežju X in vpad dronov na Poljsko označil za še en dokaz, da "agresivna vojna Rusije ogroža varnost Evrope".

V odzivu so sodelovali tudi Natovi sistemi zračne obrambe, je na omrežju X objavila tiskovna predstavnica zveze Allison Hart. Reuters medtem ob sklicevanju na vire pri Natu poroča, da so bila v operacijo vključena tudi italijanska izvidniška letala in letala za oskrbo z gorivom v zraku.

Viri naj bi omenjeni agenciji povedali tudi, da zavezništvo incidenta ne obravnava kot napad na članico, temveč kot "namerni vdor".

Zaradi incidenta je Varšava na pogovor poklicala ruskega odpravnika poslov Andreja Ordaša. Ta naj bi obtožbe, da so bili droni ruski, zanikal. "Menimo, da so obtožbe neutemeljene. Ni bilo predloženih nobenih dokazov, ki bi potrjevali, da so ti droni ruskega izvora," je dejal za ruske medije.

O žrtvah in škodi poljske oblasti sprva niso poročale. Pozneje je guverner okrožja Wlodawa na vzhodu države Mariusz Zanko sporočil, da so ostanki enega od sestreljenih dronov v kraju Wyryki poškodovali stanovanjsko stavbo. "Odpravljamo se na kraj dogodka, da ocenimo škodo," je dodal.

Da je bila v incidentu poškodovana hiša, pa tudi avtomobil, je pozneje potrdilo poljsko notranje ministrstvo. Po besedah tiskovne predstavnice Karoline Galecke so pristojni doslej našli sedem dronov in ostanke izstrelka "neznanega izvora".

Več dronov naj bi sicer ponoči nad svojim ozemljem sestrelila tudi poljska vzhodna soseda Belorusija. Kot je sporočila njena vojska, je uničila več brezpilotnikov, ki so zašli z zastavljene poti. Pri tem ni razkrila, ali je šlo za ruske drone.

