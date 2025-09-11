11. 9. 2025 | Politika
Naslovnica nove Mladine / NENASITNA STRANKA
Kako deluje koruptivno-klientelistična mreža, ki so jo razvili v Novi Sloveniji
V petek, 12. septembra, izide nova Mladina! V 37. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o nenasitni stranki in razkrivamo, kako deluje koruptivno-klientelistična mreža, ki so jo razvili v Novi Sloveniji. Fotografijo na naslovnici je ustvaril Bojan Krajnc, za oblikovanje pa je poskrbel Damjan Ilić.
Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!
NA MLADINO SE LAHKO NAROČITE NA TEM SPLETNEM NASLOVU >>
Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.
Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.
Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.