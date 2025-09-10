»Dolga roka Izraela bo sovražnike dosegla vsepovsod«

Izrael vse svoje sovražnike svari, da pred napadi izraelske vojske niso varni nikjer

Izrael je po torkovem napadu na voditelje palestinskega gibanja Hamas v katarski Dohi, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, opozoril vse svoje sovražnike, da pred napadi izraelske vojske niso varni nikjer. Številnim obsodbam izraelskega napada sta se medtem danes pridružili tudi Rusija in Kitajska.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je po torkovem napadu na katarsko prestolnico, kjer je Izrael ciljal lokacijo sestanka Hamasovih pogajalcev, dejal, da bo "dolga roka Izraela sovražnike dosegla vsepovsod".

"Nikamor se ne morejo skriti. Vsi, ki so sodelovali v pokolu 7. oktobra (2023), bodo za to v celoti odgovarjali," je še dejal Kac.

V napadu v Dohi je umrlo šest ljudi, vključno s sinom enega od Hamasovih pogajalcev, še trije osebni stražarji in katarski varnostnik. Katar je doslej uradno potrdil tri smrtne žrtve, med katerimi ni nobenega od višjih voditeljev Hamasa, ki so bili tarča napada.

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani je danes dejal, da bo Katar kljub izraelskemu napadu na pripadnike Hamasa v Dohi še naprej posredoval v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem. Po njegovih besedah si Katar sicer pridržuje pravico do odziva na napad, zaradi katerega se bo danes sestal tudi Varnostni svet ZN.

Katarske oblasti, ki so napad med drugim označile za "grobo kršenje suverenosti", so ob tem po navedbah britanskega BBC danes angažirale ekipo pravnikov, ki naj bi preučila možnost, da bi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi napada obtožili kršitve mednarodnega prava.

Bela hiša je že v torek sporočila, da se predsednik ZDA Donald Trump ni strinjal z odločitvijo Izraela glede napada v Katarju, ki je sicer ameriški zaveznik.

Kmalu po napadu se je sicer nanj ostro odzvalo več muslimanskih držav, med njimi Iran, Jordanija, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Savdska Arabija, Libanon, Egipt, Oman, Turčija in Maroko. Napad so kasneje obsodili tudi Združeni narodi in več drugih držav, vključno s Slovenijo.

Obsodbam sta se danes pridružili še Rusija in Kitajska. V Moskvi so napad označili za očitno kršitev mednarodnega prava in ustanovne listine ZN ter ocenili, da je bil cilj oslabiti mednarodna prizadevanja iskanja mirnih rešitev. Kitajska pa je izrazila zaskrbljenost zaradi nadaljnjega stopnjevanja napetosti v regiji in pozvala k nadaljevanju pogajanj za konec vojne med Izraelom in Hamasom.

Izraelska vojska medtem še naprej izvaja tudi napade na Gazo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelski napadi po celotni palestinski enklavi so se v zadnjih dneh okrepili, medtem ko se vojska pripravlja na popolno zasedbo mesta Gaza.