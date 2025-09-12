12. 9. 2025 | Mladina 37 | Dva leva
Blejski forum dveh resnic
"Ja, soodgovorni ste!"
© Franco Juri
»Pravična rešitev palestinskega vprašanja ne bo dosežena, dokler se ne bodo prenehali miti tretirati kot dejstva.«
— Kritični izraelski zgodovinar Ilan Pappe v knjigi Ten Myths About Israel (2017)
»Svet je obsodil genocid v Srebrenici in storilce privedel pred sodišče. Zakaj torej samo tri desetletja pozneje nekateri politiki dopuščajo in celo zagovarjajo genocidno politiko Izraela proti Palestincem v Gazi? (….)
Glede na vse to bi rada izrazila podporo pobudi, da Nobelovo nagrado za mir prejmejo Francesca Albanese, posebna poročevalka ZN za Zahodni breg in Gazo, ter zdravniki, ki skrbijo za prebivalce Gaze. Zaslužijo si priznanje, saj tvegajo svoja življenja, da bi ponovno vzpostavili mir in ohranili človečnost.«
— Predsednica republike Nataša Pirc Musar na Blejskem strateškem forumu (1. 9. 2025)
»Več skupin izraelskih vojakov se odpravlja na počitnice v Italijo, kjer skrbno spremljajo njihovo varnost, v času, ko potekajo burni protesti zaradi vojne v Gazi. V regiji Marke in na Sardiniji nekateri od 130.000 vojakov IDF, nameščenih na konfliktnih območjih Bližnjega vzhoda, za počitnice ali tako imenovano dekompresijo oziroma oddih od stresa zaradi intenzivnih bojev uporabljajo naravo ali obmorske destinacije Italije.«
— Za pripadnike IDF, ki se junaško borijo proti civilnemu prebivalstvu in otrokom Gaze, so po vzoru izkušenj Wehrmachta v času druge svetovne vojne organizirali v Italiji zaledni »Fronturlaub«. (rainews.it, 8. 9. 2025)
Napis s čolna na Blejskem jezeru je udeležencem Blejskega strateškega foruma sporočal (verjetno ne samo Kaji Kallas, ki je bila upodobljena, kako se rokuje s krvavorokim Netanjahujem), kakšna je njihova vloga in odgovornost za morijo v Gazi. Na kratko: »Ja, soodgovorni ste!« In blejsko mirovniško »mini flotiljo« je spremljal, nadzoroval in menda tudi pregnal policijski čoln z oboroženimi člani posadke z zamaskiranimi obrazi (?!). Verjetno ne zaradi varnosti protestnikov. No, med udeleženci foruma jih je bilo kar nekaj, ki so v sramoto Evropski uniji in kandidatkam za članstvo. Zlasti in predvsem evropska zunanja ministrica Kaja Kallas, ki je svojo ščuvaško nrav potrjevala in demonstrirala tudi na Bledu. Če je ona (in žal je!) reprezentantka in merilo združene Evrope do svetovnih žarišč, je podoba zelo klavrna.
Visoka gostja blejskega foruma Kallas je pomenila del problema, ne del rešitve. In če je pojamrala, da je Evropa v odnosu do Izraela »žal« neenotna, ji moramo replicirati, da hvala bogu, če je res tako. Namreč, če je Kaja Kallas s svojimi krvavimi in brezdušnimi stališči do pravice Izraela do obrambe, ki neizogibno implicira poboje desettisočev civilistov, med njimi izjemno veliko otrok, merilo in standard, je dobro, da je Evropa neenotna. In Slovenija je, vsem zamudam, nedorečenosti in polovičarstvu navkljub, ena od redkih držav, ki odstopa od standardov evropskega odnosa do Izraela. Tako vsaj skromno prispeva k rušenju enotnosti sprenevedajoče se, nedosledne Evrope. No, naša zunanja ministrica vseeno ni mogla iz svoje konformne kože. Priznava sicer, da bi EU lahko naredila več (koliko je več?), a je hkrati dejala, da si želi mirnih protestov brez žalitev. Žalitev? Kot da je bil Bled festival bontona in uglajenosti!? Žalitev in pljunek v človečnost, humanitarno in mednarodno pravo je bil zbor v dvorani, ne pred njo. Žaljiva in neuglajena je odsotnost vsaj vljudnostnega aplavza dela gostov iz prve vrste dvorane foruma (Pahorja, Plenkovića, Rame in še koga) ob nagovoru predsednice republike, ki je krepko presegel splošno oportuno in sprenevedajoče se festivalsko vzdušje.
In medtem ko je imela blejska mini flotilja oboroženo spremstvo in »zaščito« sladkovodne policijske mornarice, neka druga veliko večja in odmevnejša flotilja pluje brez zaščite težavam in izraelskemu državnemu terorizmu nasproti. Namreč, z več sredozemskih destinacij se združuje respektabilna flotilja plovil, ki bodo poskušala prebiti nezakonito pomorsko blokado Gaze in prinesti sporočila solidarnosti in simbolno količino najnujnejše pomoči. A Izrael je že sporočil, da jih bodo obravnavali kot teroriste. Teroriste!? Ja, kdor ni podpornik sionističnega ekspanzionizma ali kar siofašist, je terorist in antisemit. Če so se razne von der leyen, kallas, kos in podobne klavrne figure vrha EU sprenevedale, ko je bila v mednarodnih vodah ugrabljena ena izmed jadrnic skupine mirovnikov ter skupaj s posadko (na krovu je bila tudi Greta Thunberg) in na silo odpeljana v Izrael, bodo sedaj težko porinili glavo v pesek. In odgovornost vseh političnih instanc in figur je, da o tem spregovorijo in zaščitijo pravice ladjevja in posadk mirovnih sil sveta, ki so že deležni prvih napadov in sabotaž. A od tistih, ki še ob evidentnem genocidu niso sposobni potegniti konsekvenc, je iluzorno pričakovati, da bodo zaščitili tiste, ki pomenijo njihovo slabo vest.
