Blejski forum dveh resnic

"Ja, soodgovorni ste!"

© Franco Juri

»Pravična rešitev palestinskega vprašanja ne bo dosežena, dokler se ne bodo prenehali miti tretirati kot dejstva.«

— Kritični izraelski zgodovinar Ilan Pappe v knjigi Ten Myths About Israel (2017)

»Svet je obsodil genocid v Srebrenici in storilce privedel pred sodišče. Zakaj torej samo tri desetletja pozneje nekateri politiki dopuščajo in celo zagovarjajo genocidno politiko Izraela proti Palestincem v Gazi? (….)

Glede na vse to bi rada izrazila podporo pobudi, da Nobelovo nagrado za mir prejmejo Francesca Albanese, posebna poročevalka ZN za Zahodni breg in Gazo, ter zdravniki, ki skrbijo za prebivalce Gaze. Zaslužijo si priznanje, saj tvegajo svoja življenja, da bi ponovno vzpostavili mir in ohranili človečnost.«

— Predsednica republike Nataša Pirc Musar na Blejskem strateškem forumu (1. 9. 2025)

»Več skupin izraelskih vojakov se odpravlja na počitnice v Italijo, kjer skrbno spremljajo njihovo varnost, v času, ko potekajo burni protesti zaradi vojne v Gazi. V regiji Marke in na Sardiniji nekateri od 130.000 vojakov IDF, nameščenih na konfliktnih območjih Bližnjega vzhoda, za počitnice ali tako imenovano dekompresijo oziroma oddih od stresa zaradi intenzivnih bojev uporabljajo naravo ali obmorske destinacije Italije.«

— Za pripadnike IDF, ki se junaško borijo proti civilnemu prebivalstvu in otrokom Gaze, so po vzoru izkušenj Wehrmachta v času druge svetovne vojne organizirali v Italiji zaledni »Fronturlaub«. (rainews.it, 8. 9. 2025)

Napis s čolna na Blejskem jezeru je udeležencem Blejskega strateškega foruma sporočal (verjetno ne samo Kaji Kallas, ki je bila upodobljena, kako se rokuje s krvavorokim Netanjahujem), kakšna je njihova vloga in odgovornost za morijo v Gazi. Na kratko: »Ja, soodgovorni ste!« In blejsko mirovniško »mini flotiljo« je spremljal, nadzoroval in menda tudi pregnal policijski čoln z oboroženimi člani posadke z zamaskiranimi obrazi (?!). Verjetno ne zaradi varnosti protestnikov. No, med udeleženci foruma jih je bilo kar nekaj, ki so v sramoto Evropski uniji in kandidatkam za članstvo. Zlasti in predvsem evropska zunanja ministrica Kaja Kallas, ki je svojo ščuvaško nrav potrjevala in demonstrirala tudi na Bledu. Če je ona (in žal je!) reprezentantka in merilo združene Evrope do svetovnih žarišč, je podoba zelo klavrna.

Zakup člankov Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa? Članke lahko zakupite tudi s plačilnimi karticami ali prek storitve PayPal ali Google Pay Tedenski zakup ogleda člankov

Za ta nakup se je potrebno prijaviti . 4,5 € Za daljše časovne zakupe se splača postati naročnik Mladine. Mesečna naročnina, ki jo je mogoče kadarkoli prekiniti, znaša že od 16,20 EUR dalje: Naroči